СМИ: расчленить тело Картрайта жене рэпера помогла её мать

Смерть рэпера Энди Картрайта обрастает новыми подробностями. Выяснилось, что тёща рэпера помогала своей дочери распилить тело супруга.
Журналистам стало известно, что криминалисты заметили ряд странностей. В частности, как
По некоторым данным, шприц, который жена умершего нашла якобы рядом с его телом, она выкинула. Как рассказали друзья Картрайта, он действительно увлекался алкоголем, но вот наркотики никогда не употреблял. Сейчас Марина Кохал задержана, а её маму отправили под подписку о невыезде.
Инцидент произошёл в квартире на Невском проспекте, 134. Когда полицейские нагрянули туда, пять пакетов с частями тела лежали в холодильнике. Со слов супруги, мужчина умер четыре дня назад от передозировки наркотиками. Женщина пыталась избавиться от тела. Она объяснила это тем, что не хотела для мужа бесславной смерти и поэтому решила придумать версию о том, что он якобы пропал.
Как писал NEWS.ru, по факту обнаружения фрагментов тела рэпера СК возбудил уголовное дело. Оно будет расследоваться по статье «Убийство».
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