СМИ: расчленить тело Картрайта жене рэпера помогла её мать

https://static.news.ru/photo/6fdf71c2-d259-11ea-96c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/andy_cartwright

Смерть рэпера Энди Картрайта обрастает новыми подробностями. Выяснилось, что тёща рэпера помогала своей дочери распилить тело супруга.

Журналистам стало известно, что криминалисты заметили ряд странностей. В частности, как пишет Baza, все фрагменты тела были отпилены практически идеально. Их обваляли в соли, а внутренние органы погибшего постирали в стиральной машинке. На одном из предплечий рэпера следователи нашли следы мужских рук.

По некоторым данным, шприц, который жена умершего нашла якобы рядом с его телом, она выкинула. Как рассказали друзья Картрайта, он действительно увлекался алкоголем, но вот наркотики никогда не употреблял. Сейчас Марина Кохал задержана, а её маму отправили под подписку о невыезде.

Инцидент произошёл в квартире на Невском проспекте, 134. Когда полицейские нагрянули туда, пять пакетов с частями тела лежали в холодильнике. Со слов супруги, мужчина умер четыре дня назад от передозировки наркотиками. Женщина пыталась избавиться от тела. Она объяснила это тем, что не хотела для мужа бесславной смерти и поэтому решила придумать версию о том, что он якобы пропал.

Как писал NEWS.ru, по факту обнаружения фрагментов тела рэпера СК возбудил уголовное дело. Оно будет расследоваться по статье «Убийство».