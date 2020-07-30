Рэпер Энди Картрайт мог умереть от сердечного приступа

https://static.news.ru/photo/b979ab90-d30d-11ea-8c50-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/kararatrait

Рэпер Энди Картрайт (29-летний Александр Юшко) мог умереть от сердечного приступа. По словам жены покойного музыканта Марины Кохал, у исполнителя были проблемы с сердцем, а после начала пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) мужчина впал в депрессию, из-за чего, как она считает, Картрайт пристрастился к наркотикам.

Именно поэтому Марина сначала подумала, что её возлюбленный погиб от передозировки сильнодействующими веществами.

По словам адвоката Ирины Скурту, 30 июля 2020 года женщину не удалось допросить — супруга рэпера почти не спала, не ела пять дней и находилась на грани обморока, передаёт Telegram-канал «Mash на Мойке».

Первичный анализ на наличие наркотиков в организме Картрайта оказался отрицательным. По предварительным данным, 36-летняя Марина Кохал расчленила тело умершего супруга. Она объяснила свой поступок желанием «спасти его репутацию».

Инцидент произошёл в квартире на Невском проспекте, 134. Когда полицейские нагрянули туда, пять пакетов с частями тела лежали в холодильнике. Со слов супруги, мужчина умер четыре дня назад от передозировки наркотиками. Женщина пыталась избавиться от тела. Она объяснила это тем, что не хотела для мужа бесславной смерти и поэтому решила придумать версию о том, что он якобы пропал.

По факту обнаружения фрагментов тела рэпера СК возбудил уголовное дело. Адвокат жены покойного рэпера Энди Картрайта Марины поделилась первой официальной информацией по делу о смерти музыканта. По сути, Ирина Скурту опровергла почти все публикации, которые появились в СМИ за последнее время.

Ранее NEWS.ru сообщал, что двухлетнего ребёнка украинского рэп-музыканта Александра Юшко (Энди Картрайта), тело которого было найдено расчленённым в Петербурге, передали бабушке, в настоящее время он находится под надзором, заявил пресс-секретарь уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Александр Попейко.