СМИ: эксперты не нашли наркотиков в организме умершего рэпера Картрайта

https://static.news.ru/photo/ed99cd3a-d266-11ea-b1b0-fa163e074e61_660.jpg Энди Картрайт Фото: andy_cartwright/vk.com

Первичный анализ на наличие наркотиков в организме 29-летнего рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) оказался отрицательным. По предварительным данным, жена покойного музыканта 36-летняя Марина Кохал расчленила тело умершего супруга, якобы скончавшегося от передозировки тяжёлыми наркотиками. Она объяснила свой поступок желанием «спасти его репутацию».

Сначала задержанная пояснила оперативникам, что нашла труп возлюбленного, у которого вокруг рта засохла пена, вероятно из-за употребления сильнодействующих веществ, передаёт Telegram-канал «112». Далее она расчленила тело рэпера и разложила его по пакетам, засыпала останки солью для нейтрализации запахов, после чего положила части трупа в холодильник, чтобы обдумать дальнейшие действия.

Инцидент произошёл в квартире на Невском проспекте, 134. Когда полицейские нагрянули туда, пять пакетов с частями тела лежали в холодильнике. Со слов супруги, мужчина умер четыре дня назад от передозировки наркотиками. Женщина пыталась избавиться от тела. Она объяснила это тем, что не хотела для мужа бесславной смерти и поэтому решила придумать версию о том, что он якобы пропал. По факту обнаружения фрагментов тела рэпера СК возбудил уголовное дело. Оно будет расследоваться по статье «Убийство».

Ранее NEWS.ru сообщал, что адвокат жены покойного рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) — Марины — поделилась первой официальной информацией по делу о смерти музыканта. По сути, Ирина Скурту опровергла почти все публикации, которые появились в СМИ за последнее время.