Москвичку могут осудить на семь лет за акцию протеста на дереве

Экоактивистка Ольга Кузьмина, которая в парке Москвы залезла на дерево с арбалетом в знак протеста против реновации, стала фигуранткой уголовного дела. Об этом рассказала её адвокат Катерина Тертухина, передаёт «ОВД-Инфо».

Сотрудники следственного отдела ОВД «Лосиноостровский» возбудили дело по статье о хулиганстве с применением оружия, совершённом группой лиц или связанным с сопротивлением силовикам (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Эта статья предусматривает в качестве наказания штраф от 500 тысяч до миллиона рублей или лишение свободы на срок до семи лет.

9 августа Кузьмина забралась на 20-метровый тополь в Бабушкинском парке культуры и отдыха. Она привязала себя к дереву, а в руках держала предмет в чехле (она заявляла, что это оружие). Женщина просидела на дереве больше шести часов, а на попытки снять её угрожала начать защищаться. В результате её спустили сотрудники МЧС.

Таким образом она хотела выступить против строительства дома возле парка на улице Шушенской, который должен быть возведён по программе реновации.

10 августа её арестовал Бабушкинский районный суд Москвы. Женщина проведёт под арестом шесть суток.