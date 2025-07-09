Реновация в Москве: полный гид для жителей — 2025

Реновация в Москве — масштабный жилищный проект, затронувший сотни тысяч горожан. Сегодня эта программа продолжает активно реализовываться, охватывая все больше районов столицы. У многих возникает вопрос: реновация в Москве — что это и какие дома попадают под снос? Мы расскажем, что такое программа реновации в Москве, какие дома по реновации в Москве будут снесены в ближайшие годы и как реализуется реновация жилья в Москве — что это на практике.

Что такое реновация в Москве: цели и суть программы

Реновация в Москве — что это? Это масштабная городская программа переселения жителей из устаревших пятиэтажек в современные квартиры, стартовавшая в 2017 году. Программа реновации в Москве — что это такое? Это государственная инициатива, направленная на улучшение жилищных условий москвичей, проживающих в домах, признанных морально и физически устаревшими.

Программа охватывает более 5 тысяч многоквартирных домов, в которых находится около 350 тысяч квартир. Всего в ней участвует более миллиона жителей столицы. Основу сносимого фонда составляют дома высотой до девяти этажей, построенные по типовым проектам в период с 1957 по 1968 год. В программу включены и некоторые более старые здания.

Реализация проекта разбита на три этапа, а завершение реновации запланировано на период после 2032 года. Ход переселения регулируется на федеральном уровне — законом № 141-ФЗ, а также контролируется Фондом реновации.

Этапы программы: сроки переселения и новые квартиры

Программа реновации в Москве реализуется в несколько этапов, охватывая разные временные периоды и масштабы переселения. Это крупнейший городской проект, рассчитанный на десятилетия и затрагивающий сотни тысяч жителей. Для эффективного воплощения целей реновации весь процесс был разделен на три основные волны, каждая из которых имеет собственные сроки и количественные показатели.

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I этап (2020–2024 годы) стал стартовой волной, в рамках которой было запланировано расселение 930 домов. На этом этапе программа реновации в Москве охватила около 170 тысяч человек. Строительство стартовых домов было начато заблаговременно, и многие москвичи уже переехали в новые квартиры. Этот этап позволил отработать механизмы переселения и наладить логистику процесса.

II этап (2025–2028 годы) охватит еще более масштабный объем работ. В планах города расселить 1630 домов и переселить порядка 330 тысяч москвичей. На этом этапе количество стройплощадок увеличится, появится больше новых кварталов с современной инфраструктурой. График реновации в Москве составляется с учетом сроков сдачи домов, транспортной доступности и готовности инженерных сетей.

III этап (2029–2032 годы) станет финальной и самой масштабной частью программы. По предварительным оценкам, реновация жилья в Москве затронет в этот период около 380 тысяч человек, проживающих в устаревших домах. Это позволит значительно обновить жилой фонд столицы и преобразить многие районы.

Важно, что перед тем, как приступить к переселению, город завершает строительство новых домов. Жильцы переезжают только после того, как новостройка введена в эксплуатацию и квартира готова к заселению. Такая модель называется «безманевренной» — она исключает необходимость предоставления временного жилья. Новые квартиры можно заранее осмотреть, а сам переезд проходит организованно и без лишнего стресса.

Как правило, переселение осуществляется в пределах одного микрорайона, что помогает сохранить привычную социальную среду. Однако в 2024 году Госдума приняла закон, позволяющий переселять жителей в другой район — но только с их письменного согласия. Это расширяет возможности программы и упрощает реализацию в плотной городской застройке.

Следить за ходом переселения помогает карта реновации Москвы, а также регулярно обновляемый график реновации в Москве, размещенный на официальных порталах. Это дает жителям понимание сроков, порядка действий и возможности планировать свою жизнь в новых условиях.

Список домов под реновацию в 2025 году: как проверить свой адрес

Чтобы узнать, включен ли ваш дом в проект, стоит изучить списки реновации в Москве, доступные на официальном портале мэра. Также можно использовать карту реновации Москвы, где указаны:

дома, подлежащие сносу;

стартовые площадки (локации, где строятся новые дома);

актуальный график реновации в Москве.

Для точного поиска рекомендуем воспользоваться функцией поиска по адресу на сайте или в документах правительства Москвы. Также можно использовать приложение mos.ru — оно показывает актуальные статусы, этапы переселения и строительные объекты рядом с указанным адресом.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В 2025 году переселение будет проходить в рамках второго этапа программы. Информация о включенных в реновацию объектах обновляется регулярно. Помимо этого, как выглядят дома по реновации в Москве, можно увидеть на баннерах рядом со строящимися новостройками.

Где посмотреть карту реновации Москвы и списки домов

Актуальная карта реновации Москвы размещена на сайте Фонда реновации и портале mos.ru. Она показывает:

расселяемые дома;

новостройки под переселение;

стартовые площадки;

сроки реализации.

Списки реновации в Москве обновляются ежегодно. Адреса домов можно посмотреть в приказах правительства Москвы и приложениях к ним. Документы имеются в открытом доступе.

Права жителей: можно ли отказаться от реновации?

Несмотря на масштабность и обязательность участия домов, включенных в программу реновации в Москве, права жителей при переселении остаются приоритетом. Главный вопрос, который волнует многих: можно ли отказаться от реновации? Ответ — да, можно отказаться от реновации, причем как индивидуально, так и коллективно, в рамках всего дома. Законодательство предусматривает четкие процедуры и гарантии, которые защищают интересы собственников.

Каждый владелец квартиры в доме, попавшем под реновацию, имеет право отказаться от предложенной квартиры, если считает ее неподходящей. Это может быть связано с неудачным расположением, неудобной планировкой или несоответствием площади. При этом отказ должен быть обоснованным, и житель вправе изложить свои замечания в письменной форме. В таком случае власти предложат альтернативные варианты жилья.

Процедура отказа от реновации выглядит следующим образом:

Собственник получает официальное уведомление о переселении и проект договора мены. Если предложенная квартира не устраивает, владелец вправе оформить обоснованный письменный отказ. После повторного предложения нового варианта жилья и его отклонения возможен третий раунд — либо снова выбор, либо, в случае конфликта, обращение органов власти в суд для урегулирования ситуации. Важно: собственники могут оформить коллективный отказ — если жильцы всего дома (или значительной части) выступают против участия в программе, это может привести к полному выходу дома из реновации, но только до момента, когда первый собственник не подписал договор мены или не получил компенсацию. После этого процесс считается запущенным, и отмена участия уже невозможна.

Как происходит переселение: пошаговая схема

Для участников программы реновации в Москве переезд осуществляется по строго регламентированной процедуре. Цель — обеспечить жителям максимально комфортные условия смены жилья, исключить хаос и недопонимание. Ниже подробно расписан порядок переезда по реновации, включая все этапы, с которыми сталкивается собственник квартиры.

Первый шаг — получение уведомления о готовом жилье. Оно поступает в личный кабинет на портале mos.ru, а также в бумажном виде — в почтовый ящик. Это официальный сигнал о том, что новая квартира уже построена, введена в эксплуатацию и готова для осмотра. К уведомлению прилагается проект договора мены, в котором указаны характеристики новой квартиры: площадь, адрес, этаж, количество комнат.

Далее начинается этап осмотра. Запись на осмотр квартиры возможна через интернет (на том же mos.ru) или лично — в ближайшем информационном центре по реновации. Осмотр проходит в заранее согласованное время. В ходе визита будущие жильцы могут оценить состояние квартиры, ознакомиться с отделкой, проверить метраж и условия.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если предложенное жилье устраивает, наступает следующий этап — подписание договора мены. Это юридический документ, подтверждающий согласие на обмен старой квартиры на новую. Подпись ставится как в цифровом формате, так и на бумажном носителе. После этого начинается официальное оформление переезда, включающее подготовку всех документов и определение даты фактического заселения.

Собственникам предоставляется возможность воспользоваться бесплатной помощью от города при переезде — в том числе с транспортом, грузчиками и упаковкой мебели. Услуга особенно востребована среди пожилых людей и семей с детьми. Город старается сделать процесс переселения максимально удобным и менее стрессовым.

Однако, если новая квартира не устраивает по каким-либо параметрам — например, расположением, планировкой или видом из окон, собственник вправе подать обоснованный отказ от предложенного варианта. После этого муниципалитет предложит другую квартиру. Важно понимать: вернуться к уже отклоненному варианту невозможно. Иногда приходится пройти 2–3, а порой и 4 итерации, прежде чем найдется подходящий вариант.

Все это — часть гибкой модели, заложенной в график реновации в Москве, которая учитывает реальные предпочтения людей. Система организована таким образом, чтобы жителям не пришлось временно переселяться в маневренный фонд: жильцы сразу переезжают в готовую новостройку — это и называется безманевренная модель.

Таким образом, переезд по программе реновации — это не стихийный процесс, а продуманный и пошаговый алгоритм, обеспечивающий комфорт, прозрачность и защиту прав горожан.

Равнозначное жилье и его особенности

Основные принципы программы:

Квартира равнозначная: по числу комнат и общей площади.

Отделка — под ключ, за счет города.

Расположение — в том же районе, а при возможности — микрорайоне.

Если жилье не приватизировано, его дадут по соцнайму.

Жильцы с пропиской по старому адресу, стоящие в очереди на улучшение условий, получат учет по очереди.

Если вы хотите квартиру большей площади, возможна доплата. Действует льгота: 10% скидка от рыночной цены дополнительных метров. Льгота сохраняется 2 года с момента подписания договора мены.

Альтернативы: денежная компенсация вместо нового жилья

Можно не переезжать, а получить компенсацию. Для этого:

Подайте заявление в течение 20 дней после получения уведомления.

Компенсация определяется по рыночной стоимости равнозначной квартиры.

НДФЛ с этих денег платить не нужно.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Право на компенсацию есть только у собственников. Те, кто живет по соцнайму, не могут получить выплату. При ипотеке залог переносится на новое жилье.

Особые случаи: ипотека, соцнаем, нежилые помещения

Особые случаи: ипотека, соцнаем, нежилые помещения — программа реновации учитывает разные формы собственности и варианты владения недвижимостью. Порядок переселения и компенсаций варьируется в зависимости от правового статуса жилья или объекта недвижимости.

Если квартира находится в ипотеке, то при переезде в новую она также переходит в залог банку. Банк должен одобрить новое жилье как предмет залога, после чего оформляется соответствующее соглашение. Все ипотечные обязательства сохраняются, меняется только адрес объекта.

Если жилье предоставлено по договору социального найма, то переселение происходит на тех же условиях. Гражданин получает новую квартиру также по соцнайму. После переезда у нанимателя будет возможность приватизировать жилье, если у него есть на это право в соответствии с действующим законодательством.

В случае с нежилыми помещениями, такими как магазины, офисы, склады и другие коммерческие объекты, предусмотрен иной механизм. Их владельцы не получают новое помещение, как это происходит с жилыми квартирами. Вместо этого им выплачивается денежная компенсация — в размере рыночной стоимости имущества. Сумма определяется на основании независимой оценки и утверждается официально. Владелец также может оспорить размер компенсации в суде, если считает ее заниженной.

Таким образом, программа реновации в Москве предусматривает особые механизмы для разных категорий участников, обеспечивая защиту прав всех — от ипотечных заемщиков до предпринимателей.

Важные выводы о программе

Реновация жилья в Москве — что это? Это крупнейшая жилищная инициатива города за последние десятилетия. Она нацелена не просто на снос старых зданий, а на улучшение городской среды и повышение качества жизни москвичей.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ключевые преимущества:

новые квартиры с отделкой;

переезд в пределах района;

возможность доплаты за улучшенные условия;

альтернатива — денежная компенсация;

освобождение от налога на доходы при получении жилья или денег.

Программа реновации в Москве — что это такое? Это системный подход к модернизации жилого фонда столицы, в основе которого — интересы и права москвичей.

Заключение

Реновация в Москве — проект, который касается миллионов горожан. Он дает шанс на новую жизнь в современных условиях без потери привычного окружения и социальной инфраструктуры. Дома по реновации в Москве продолжают строиться, а информация о переселении обновляется. Следите за списками реновации в Москве, проверяйте свой адрес на карте реновации Москвы и узнавайте о сроках по графику реновации в Москве — это поможет вовремя подготовиться к переезду и сделать его максимально комфортным.

Если вы участник программы — внимательно изучайте документы, не пропускайте уведомления и будьте готовы сделать выбор: квартира или компенсация. В любом случае вы получаете шанс на качественно иное жильё — без доплат, ремонта и беготни по инстанциям.