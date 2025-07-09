Реновация в Москве: полный гид для жителей — 2025

Реновация в Москве — масштабный жилищный проект, затронувший сотни тысяч горожан. Сегодня эта программа продолжает активно реализовываться, охватывая все больше районов столицы. У многих возникает вопрос: реновация в Москве — что это и какие дома попадают под снос? Мы расскажем, что такое программа реновации в Москве, какие дома по реновации в Москве будут снесены в ближайшие годы и как реализуется реновация жилья в Москве — что это на практике.
Что такое реновация в Москве: цели и суть программы
Реновация в Москве — что это? Это масштабная городская программа переселения жителей из устаревших пятиэтажек в современные квартиры, стартовавшая в 2017 году. Программа реновации в Москве — что это такое? Это государственная инициатива, направленная на улучшение жилищных условий москвичей, проживающих в домах, признанных морально и физически устаревшими.
Программа охватывает более 5 тысяч многоквартирных домов, в которых находится около 350 тысяч квартир. Всего в ней участвует более миллиона жителей столицы. Основу сносимого фонда составляют дома высотой до девяти этажей, построенные по типовым проектам в период с 1957 по 1968 год. В программу включены и некоторые более старые здания.
Реализация проекта разбита на три этапа, а завершение реновации запланировано на период после 2032 года. Ход переселения регулируется на федеральном уровне — законом № 141-ФЗ, а также контролируется Фондом реновации.
Этапы программы: сроки переселения и новые квартиры
Программа реновации в Москве реализуется в несколько этапов, охватывая разные временные периоды и масштабы переселения. Это крупнейший городской проект, рассчитанный на десятилетия и затрагивающий сотни тысяч жителей. Для эффективного воплощения целей реновации весь процесс был разделен на три основные волны, каждая из которых имеет собственные сроки и количественные показатели.
- I этап (2020–2024 годы) стал стартовой волной, в рамках которой было запланировано расселение 930 домов. На этом этапе программа реновации в Москве охватила около 170 тысяч человек. Строительство стартовых домов было начато заблаговременно, и многие москвичи уже переехали в новые квартиры. Этот этап позволил отработать механизмы переселения и наладить логистику процесса.
- II этап (2025–2028 годы) охватит еще более масштабный объем работ. В планах города расселить 1630 домов и переселить порядка 330 тысяч москвичей. На этом этапе количество стройплощадок увеличится, появится больше новых кварталов с современной инфраструктурой. График реновации в Москве составляется с учетом сроков сдачи домов, транспортной доступности и готовности инженерных сетей.
- III этап (2029–2032 годы) станет финальной и самой масштабной частью программы. По предварительным оценкам, реновация жилья в Москве затронет в этот период около 380 тысяч человек, проживающих в устаревших домах. Это позволит значительно обновить жилой фонд столицы и преобразить многие районы.
Важно, что перед тем, как приступить к переселению, город завершает строительство новых домов. Жильцы переезжают только после того, как новостройка введена в эксплуатацию и квартира готова к заселению. Такая модель называется «безманевренной» — она исключает необходимость предоставления временного жилья. Новые квартиры можно заранее осмотреть, а сам переезд проходит организованно и без лишнего стресса.
Как правило, переселение осуществляется в пределах одного микрорайона, что помогает сохранить привычную социальную среду. Однако в 2024 году Госдума приняла закон, позволяющий переселять жителей в другой район — но только с их письменного согласия. Это расширяет возможности программы и упрощает реализацию в плотной городской застройке.
Следить за ходом переселения помогает карта реновации Москвы, а также регулярно обновляемый график реновации в Москве, размещенный на официальных порталах. Это дает жителям понимание сроков, порядка действий и возможности планировать свою жизнь в новых условиях.
Список домов под реновацию в 2025 году: как проверить свой адрес
Чтобы узнать, включен ли ваш дом в проект, стоит изучить списки реновации в Москве, доступные на официальном портале мэра. Также можно использовать карту реновации Москвы, где указаны:
- дома, подлежащие сносу;
- стартовые площадки (локации, где строятся новые дома);
- актуальный график реновации в Москве.
Для точного поиска рекомендуем воспользоваться функцией поиска по адресу на сайте или в документах правительства Москвы. Также можно использовать приложение mos.ru — оно показывает актуальные статусы, этапы переселения и строительные объекты рядом с указанным адресом.
В 2025 году переселение будет проходить в рамках второго этапа программы. Информация о включенных в реновацию объектах обновляется регулярно. Помимо этого, как выглядят дома по реновации в Москве, можно увидеть на баннерах рядом со строящимися новостройками.
Где посмотреть карту реновации Москвы и списки домов
Актуальная карта реновации Москвы размещена на сайте Фонда реновации и портале mos.ru. Она показывает:
- расселяемые дома;
- новостройки под переселение;
- стартовые площадки;
- сроки реализации.
Списки реновации в Москве обновляются ежегодно. Адреса домов можно посмотреть в приказах правительства Москвы и приложениях к ним. Документы имеются в открытом доступе.
Права жителей: можно ли отказаться от реновации?
Несмотря на масштабность и обязательность участия домов, включенных в программу реновации в Москве, права жителей при переселении остаются приоритетом. Главный вопрос, который волнует многих: можно ли отказаться от реновации? Ответ — да, можно отказаться от реновации, причем как индивидуально, так и коллективно, в рамках всего дома. Законодательство предусматривает четкие процедуры и гарантии, которые защищают интересы собственников.
Каждый владелец квартиры в доме, попавшем под реновацию, имеет право отказаться от предложенной квартиры, если считает ее неподходящей. Это может быть связано с неудачным расположением, неудобной планировкой или несоответствием площади. При этом отказ должен быть обоснованным, и житель вправе изложить свои замечания в письменной форме. В таком случае власти предложат альтернативные варианты жилья.
Процедура отказа от реновации выглядит следующим образом:
- Собственник получает официальное уведомление о переселении и проект договора мены.
- Если предложенная квартира не устраивает, владелец вправе оформить обоснованный письменный отказ.
- После повторного предложения нового варианта жилья и его отклонения возможен третий раунд — либо снова выбор, либо, в случае конфликта, обращение органов власти в суд для урегулирования ситуации.
- Важно: собственники могут оформить коллективный отказ — если жильцы всего дома (или значительной части) выступают против участия в программе, это может привести к полному выходу дома из реновации, но только до момента, когда первый собственник не подписал договор мены или не получил компенсацию. После этого процесс считается запущенным, и отмена участия уже невозможна.
Как происходит переселение: пошаговая схема
Для участников программы реновации в Москве переезд осуществляется по строго регламентированной процедуре. Цель — обеспечить жителям максимально комфортные условия смены жилья, исключить хаос и недопонимание. Ниже подробно расписан порядок переезда по реновации, включая все этапы, с которыми сталкивается собственник квартиры.
Первый шаг — получение уведомления о готовом жилье. Оно поступает в личный кабинет на портале mos.ru, а также в бумажном виде — в почтовый ящик. Это официальный сигнал о том, что новая квартира уже построена, введена в эксплуатацию и готова для осмотра. К уведомлению прилагается проект договора мены, в котором указаны характеристики новой квартиры: площадь, адрес, этаж, количество комнат.
Далее начинается этап осмотра. Запись на осмотр квартиры возможна через интернет (на том же mos.ru) или лично — в ближайшем информационном центре по реновации. Осмотр проходит в заранее согласованное время. В ходе визита будущие жильцы могут оценить состояние квартиры, ознакомиться с отделкой, проверить метраж и условия.
Если предложенное жилье устраивает, наступает следующий этап — подписание договора мены. Это юридический документ, подтверждающий согласие на обмен старой квартиры на новую. Подпись ставится как в цифровом формате, так и на бумажном носителе. После этого начинается официальное оформление переезда, включающее подготовку всех документов и определение даты фактического заселения.
Собственникам предоставляется возможность воспользоваться бесплатной помощью от города при переезде — в том числе с транспортом, грузчиками и упаковкой мебели. Услуга особенно востребована среди пожилых людей и семей с детьми. Город старается сделать процесс переселения максимально удобным и менее стрессовым.
Однако, если новая квартира не устраивает по каким-либо параметрам — например, расположением, планировкой или видом из окон, собственник вправе подать обоснованный отказ от предложенного варианта. После этого муниципалитет предложит другую квартиру. Важно понимать: вернуться к уже отклоненному варианту невозможно. Иногда приходится пройти 2–3, а порой и 4 итерации, прежде чем найдется подходящий вариант.
Все это — часть гибкой модели, заложенной в график реновации в Москве, которая учитывает реальные предпочтения людей. Система организована таким образом, чтобы жителям не пришлось временно переселяться в маневренный фонд: жильцы сразу переезжают в готовую новостройку — это и называется безманевренная модель.
Таким образом, переезд по программе реновации — это не стихийный процесс, а продуманный и пошаговый алгоритм, обеспечивающий комфорт, прозрачность и защиту прав горожан.
Равнозначное жилье и его особенности
Основные принципы программы:
- Квартира равнозначная: по числу комнат и общей площади.
- Отделка — под ключ, за счет города.
- Расположение — в том же районе, а при возможности — микрорайоне.
- Если жилье не приватизировано, его дадут по соцнайму.
- Жильцы с пропиской по старому адресу, стоящие в очереди на улучшение условий, получат учет по очереди.
Если вы хотите квартиру большей площади, возможна доплата. Действует льгота: 10% скидка от рыночной цены дополнительных метров. Льгота сохраняется 2 года с момента подписания договора мены.
Альтернативы: денежная компенсация вместо нового жилья
Можно не переезжать, а получить компенсацию. Для этого:
- Подайте заявление в течение 20 дней после получения уведомления.
- Компенсация определяется по рыночной стоимости равнозначной квартиры.
- НДФЛ с этих денег платить не нужно.
Право на компенсацию есть только у собственников. Те, кто живет по соцнайму, не могут получить выплату. При ипотеке залог переносится на новое жилье.
Особые случаи: ипотека, соцнаем, нежилые помещения
Особые случаи: ипотека, соцнаем, нежилые помещения — программа реновации учитывает разные формы собственности и варианты владения недвижимостью. Порядок переселения и компенсаций варьируется в зависимости от правового статуса жилья или объекта недвижимости.
- Если квартира находится в ипотеке, то при переезде в новую она также переходит в залог банку. Банк должен одобрить новое жилье как предмет залога, после чего оформляется соответствующее соглашение. Все ипотечные обязательства сохраняются, меняется только адрес объекта.
- Если жилье предоставлено по договору социального найма, то переселение происходит на тех же условиях. Гражданин получает новую квартиру также по соцнайму. После переезда у нанимателя будет возможность приватизировать жилье, если у него есть на это право в соответствии с действующим законодательством.
- В случае с нежилыми помещениями, такими как магазины, офисы, склады и другие коммерческие объекты, предусмотрен иной механизм. Их владельцы не получают новое помещение, как это происходит с жилыми квартирами. Вместо этого им выплачивается денежная компенсация — в размере рыночной стоимости имущества. Сумма определяется на основании независимой оценки и утверждается официально. Владелец также может оспорить размер компенсации в суде, если считает ее заниженной.
Таким образом, программа реновации в Москве предусматривает особые механизмы для разных категорий участников, обеспечивая защиту прав всех — от ипотечных заемщиков до предпринимателей.
Важные выводы о программе
Реновация жилья в Москве — что это? Это крупнейшая жилищная инициатива города за последние десятилетия. Она нацелена не просто на снос старых зданий, а на улучшение городской среды и повышение качества жизни москвичей.
Ключевые преимущества:
- новые квартиры с отделкой;
- переезд в пределах района;
- возможность доплаты за улучшенные условия;
- альтернатива — денежная компенсация;
- освобождение от налога на доходы при получении жилья или денег.
Программа реновации в Москве — что это такое? Это системный подход к модернизации жилого фонда столицы, в основе которого — интересы и права москвичей.
Заключение
Реновация в Москве — проект, который касается миллионов горожан. Он дает шанс на новую жизнь в современных условиях без потери привычного окружения и социальной инфраструктуры. Дома по реновации в Москве продолжают строиться, а информация о переселении обновляется. Следите за списками реновации в Москве, проверяйте свой адрес на карте реновации Москвы и узнавайте о сроках по графику реновации в Москве — это поможет вовремя подготовиться к переезду и сделать его максимально комфортным.
Если вы участник программы — внимательно изучайте документы, не пропускайте уведомления и будьте готовы сделать выбор: квартира или компенсация. В любом случае вы получаете шанс на качественно иное жильё — без доплат, ремонта и беготни по инстанциям.