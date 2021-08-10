Суд арестовал москвичку, которая забралась на дерево в знак протеста

Бабушкинский районный суд Москвы принял решение об аресте экоактивистки Ольги Кузьминой, которая накануне забралась на дерево в Бабушкинском парке, протестуя против реновации в районе. Об этом рассказала её адвокат Татьяна Соломина, передаёт «ОВД-Инфо».

Женщина проведёт под арестом шесть суток. Её обвинили в неповиновении законным требованиям полицейских. По мнению силовиков, она не исполнила требования сотрудников правоохранительных органов, «забравшись на дерево на высоту, угрожавшую её жизни и окружающих, держа в руках предмет, похожий на арбалет с заряженной стрелой, направленный себе в грудь».

Кроме того, суд намерен рассмотреть второй протокол в отношении активистки: ей вменяют нарушение правил организации публичных мероприятий.

9 августа Кузьмина забралась на 20-метровый тополь в Бабушкинском парке культуры и отдыха. Она привязала себя к дереву, а в руках держала предмет в чехле (она заявляла, что это оружие). Женщина просидела на дереве больше шести часов, а на попытки снять её угрожала начать защищаться. В результате её спустили сотрудники МЧС.

Таким образом она хотела выступить против строительства дома возле парка на улице Шушенской, который должен быть возведён по программе реновации.

Ранее сообщалось, что квартиры в домах под реновацию первой волны, которая проходит с 2020 по 2024 год, дорожают значительно быстрее рынка. Всё из-за того, что новое жильё при переезде в среднем будет на 20% больше хрущёвки.