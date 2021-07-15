Квартиры в домах под реновацию подорожали быстрее рынка

Квартиры в домах под реновацию первой волны, которая проходит с 2020 по 2024 год, дорожают значительно быстрее рынка. Всё из-за того, что новое жильё при переезде в среднем будет на 20% больше хрущёвки. Об этом пишет РБК, ссылаясь на исследование ЦИАН.

На сегодняшний день предложение квартир первой волны в дефиците. Если в 2015 году хрущёвок в продаже было четыре тысячи, то на 2020 год их было всего 700, отмечается в исследовании.

Средняя цена 1 кв. м жилья в домах, включённых в программу реновации, в среднем около 240 тысяч рублей. Хотя всего пару лет назад за «квадрат» давали менее 180 тысяч рублей. Рост стоимости за год составил около 19%, в то время как на вторичном рынке квадратный метр подорожал на 15%. Если брать данные за два года, то это 32% и 23%.

Интерес покупателей к квартирам по реновации растёт постоянно. Всего за первые шесть месяцев 2021 года спрос увеличился на 22% по сравнению с прошлогодними показателями. И это неудивительно, так как приобретая квартиру в хрущёвке, идущей под реновацию, в будущем можно получить значительную прибавку в площади жилья.

Кроме того, увеличивается доходность. Так, при получении новой квартиры разница в цене со старой может составить в отдельных случаях 70%. В переходе на цифры вместо «однушки» в хрущёвке за 9 млн рублей человек получит квартиру в новом доме стоимостью 14 млн рублей.

Ранее стало известно, что реновация обойдётся Москве дороже, чем планировалось. Власти Москвы с начала текущего года объявили тендеры на строительство жилья по программе реновации на 3,2 трлн рублей. С учётом предыдущих контрактов объём программы превысил 3,8 трлн рублей.