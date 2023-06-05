Сидр-убийца: кто устроил массовую травлю россиян, сколько людей умерли Предположительно, причиной гибели нескольких человек стал разливной напиток «Мистер Сидр». Его изымают из магазинов и со складов по всей стране

Фото: УМВД России по Ульяновской области

Сразу в нескольких регионах России произошли массовые отравления людей после употребления сидра одного и того же производителя. Только в Ульяновской области пострадали 35 человек, 16 из которых умерли. По данным следствия, напиток под названием «Мистер Сидр» они купили в магазинах «Территория пива» в Димитровграде. Пострадавшие и погибшие есть также в Самарской области и Удмуртии. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, Роспотребнадзор распорядился изъять опасную продукцию по всей стране. Подробности случившегося — в материале NEWS.ru.

Что случилось

Несколько жителей Димитровграда поступили 3–4 июня в городскую больницу с диагнозом «отравление неустановленным веществом». Врачи пытались спасти пациентов, но 16 человек скончались. Позже число пострадавших выросло до 35. Ситуацией уже занимается Следственный комитет, возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц» (ч. 3 ст. 238 УК).

«В настоящее время следователями Следственного комитета проводится комплекс следственных действий, в ходе которых предварительно установлено, что потерпевшие употребляли спиртной напиток сидр, купленный в магазинах города „Территория пива“. Продукция поставлялась от предпринимателя из Красноглинского района Самарской области. На предприятии в настоящее время проводятся следственные действия», — говорится в сообщении ведомства.

Позже в СК сообщили, что задержан подозреваемый — владелец марки «Мистер Сидр», продукцией которого, предположительно, и отравились горожане.

Администрация Димитровграда призвала жителей быть осторожными и не покупать сомнительный напиток.

«Срочное предупреждение: не покупайте нигде в торговых сетях спиртные напитки, в первую очередь — яблочный сидр. А если уже купили, то ни в коем случае не употребляйте! В городе зафиксированы случаи тяжёлых отравлений. Правоохранительные органы разбираются в ситуации», — написали в официальном паблике ведомства во «ВКонтакте». Возмущенные жители оставили под постом следующие комментарии: «Закройте все пивнухи для проверки!», «Жить хотите — значит, никакие разливные напитки не берите», «Пускаете в город хрен знает кого, вот люди и травятся».

Фото: CУ CKP пo Ульянoвскoй oбласти Задержан индивидуальный предприниматель, производивший некачественную алкогольную продукцию

Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области также обратилось к жителям с просьбой воздержаться от употребления сидра «Мистер Сидр» до окончания расследования. В ведомстве добавили, что уже проверяют случаи отравления, а продукция изымается из оборота, ее реализация приостановлена.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова распорядилась изымать продукцию этого производителя по всей стране. По данным РИА Новости, полицейские в Самарской области остановили фуру, которая направлялась на склад за 810 литрами «Мистера Сидра». Правоохранители изымают сомнительный напиток.

Что могло стать причиной массовых отравлений

Бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предположил в разговоре с NEWS.ru, что причиной отравления мог стать так называемый левак.

«Я предполагаю, что это была сфальсифицированная продукция, такой вариант наиболее вероятен. То есть во время системной промышленной поставки могли разлить левую партию, наклеить те же этикетки и продать вперемешку. Если бы это произошло на самом предприятии, число погибших было бы гораздо больше. Сейчас самое главное — изъять всю партию из оборота, чтобы не пострадало еще больше человек», — говорит он.

С 2016 года все производители крепкого алкоголя в России должны подключаться к системе ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система). После подключения к системе продукция получает маркировку. Без нее алкоголь не может поступить на рынок. Применение маркировки регулирует 12-я статья закона «О государственном регулировании алкогольной продукции». Согласно ей, специальный знак для алкогольной продукции нужен, чтобы подтвердить легальность ее производства на территории России. Однако документ допускает и исключения, когда маркировка товарам не требуется. Так, от специального знака освобождены среди прочего пиво и пивные напитки, сидр, пуаре, медовуха.

Фото: УМВД России по Ульяновской области

Что за напиток «Мистер Сидр»

Напиток «Мистер Сидр» поставляется в магазины в 30-литровых разливных тарах. Согласно данным реестра юридических лиц, компания зарегистрирована под маркой ООО «Анди» в 2021 году, её гендиректором числится некто Мударисов Рафик Рифкатович, владельцем — Гусейнов Анар Афат оглы. Производство находится в селе Старый Буян Красноярского района Самарской области. Также под маркой ООО «Анди» производится пиво «Нехило». Его производством занимается завод «Варка», который также находится в Самарской области, но в поселке Винтай. Чистая прибыль предприятия в 2021 году составила 160 тысяч рублей.

На момент написания материала известно об отравившихся после употребления напитка в Самарской области и в Удмуртии. В Самарской области две женщины умерли. В Удмуртии пострадали юноша и женщина, они находятся в критическом состоянии.

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