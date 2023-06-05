Сомелье назвал возможные причины массового отравления сидром в России Сомелье Попов: люди могли отравиться сидром из-за того, что в бутылки что-то подмешали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При производстве сидра происходит процесс естественного природного брожения и напиток достаточно прост в исполнении с точки зрения состава и сырья, однако отравление этим напитком людей в Поволжье может быть связано с индивидуальными особенностями и реакциями организма, таким мнением поделился с NEWS.ru член Московской ассоциации сомелье Сергей Попов. Однако он не исключил версии, что в бутылки могли что-то подмешать и в этом вопросе следует разбираться с руководством магазина и контрагентами, а также выяснять, как такая продукция оказалась на стеллажах магазина.

В первый раз слышу, чтобы люди им отравились. Сидр прост в исполнении с точки зрения состава и сырья — яблоки, груши либо смесь яблок и груш и простой процесс брожения. <...> Поскольку это природное производство, где естественным путем происходит брожение и газация остается естественным путем, здесь могут происходить индивидуальные особенности, реакция организма. Теоретически в бутылках могли что-то намешать, — сказал эксперт.

Попов также предположил, что в составе напитка могли содержаться ингредиенты низкого качества.

Возможно, история с не совсем качественным составом, — заявил он.

Сомелье призвал покупать сидр в проверенных местах, с магазином с лицензией по продаже алкоголя и лучше всего выбирать продукцию проверенных марок и брендов.