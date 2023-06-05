По делу об отравлении сидром задержан бизнесмен

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По делу о смертельном отравлении сидром жителей Ульяновской и Самарской областей задержан предприниматель из Самарской области, сообщается в Telegram-канале пресс-службы СК России. Бизнесмена подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Задержан индивидуальный предприниматель из Самарской области, подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц, — говорится в сообщении.

Кроме того, полиция изъяла порядка шести тысяч литров сидра из 23 торговых точек. УМВД по Ульяновской области сообщило в своем Telegram-канале, что при закупке на алкоголь были переданы только товарно-транспортные накладные без документов, подтверждающих качество продукции.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских рассказал в Telegram-канале, что в регионе от отравления суррогатным сидром пострадали 22 жителя, из них восемь умерли. Кроме того, СК сообщил, что в Самарской области от отравления неустановленным веществом умерли две женщины. Накануне вечером они употребляли сидр.

Ранее администрация города Димитровграда, где были выявлены первые случаи отравления, опубликовала на своем сайте предупреждение об опасности покупки алкоголя в торговых сетях.