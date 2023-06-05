В Ульяновской области шесть человек погибли, выпив ядовитый сидр

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Восемь жителей Димитровграда Ульяновской области 3 июня попали в больницу в тяжелом состоянии, сообщает Telegram-канал «112». Шестерых спасти не удалось. По предварительным данным, они отравились яблочным сидром.

По информации «112», в напиток мог попасть метиловый спирт вместо этилового. Продукцию изъяли, однако не исключено, что ядовитый напиток мог купить кто-то еще. Администрация города опубликовала на своем сайте предупреждение об опасности покупки алкоголя в торговых сетях.

Срочное предупреждение: не покупайте НИГДЕ в торговых сетях спиртные напитки, в первую очередь яблочный СИДР. А если уже купили, то НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ УПОТРЕБЛЯЙТЕ! В городе зафиксированы случаи тяжелых отравлений, — говорится в сообщении.

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