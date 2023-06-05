Число жертв отравления сидром увеличилось «112»: в результате отравления сидром в Ульяновской области умерли 12 человек

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал «112» сообщил, что количество погибших из-за отравления некачественным сидром в Димитровграде Ульяновской области увеличилось до 12 человек после того, как еще двое пострадавших умерли. Еще 12 человек находятся в больницах, сообщает канал. Кроме того, два случая отравления сидром зафиксировано в Удмуртии.

Еще двое пострадавших умерли в Ульяновской области. 12 человек находятся в больницах, — говорится в сообщении «112».

Кроме того, вице-премьер Республики Удмуртия Эльвира Пинчук в своем Telegram-канале сообщила о двух случаях отравления сидром в регионе. По ее словам, пострадали юноша и женщина, они находятся в критическом состоянии

Два случая отравления сидром зафиксированы в Удмуртии. 20-летний юноша и 34-летняя женщина поступили в токсикологическое отделение ГКБ № 6 в течение суток. Оба пациента, к сожалению, находятся в критическом состоянии, — написала она.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских рассказал в Telegram-канале, что в регионе от отравления cуррогатным сидром пострадали 22 жителя, из них восемь умерли. Кроме того, СК сообщил, что в Самарcкой области от отравления неустановленным веществом умерли две женщины. Накануне вечером они употребляли сидр.

Полиция изъяла порядка шести тысяч литров сидра из 23 торговых точек. УМВД по Ульяновской облаcти сообщило в своем Telegram-канале, что при закупке на алкоголь были переданы только товарно-транспортные накладные без документов, подтверждающих качеcтво продукции.