Онищенко раскрыл возможную причину массового отравления сидром Онищенко: массовое отравление сидром могло произойти из-за фальсификации напитка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Массовое отравление сидром в Ульяновской и Самарской областях могло произойти из-за фальсифицированной продукции, рассказал NEWS.ru бывший руководитель Роспотребнадзора, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко. По его словам, если бы подлог произошел на самом предприятии, пострадавших и погибших было бы намного больше.

Даже если сидр изготавливался на предприятии, там могли быть нарушения технологии, например, со спиртом. Я предполагаю, что это была сфальсифицированная продукция, такой вариант наиболее вероятен. То есть во время системной промышленной поставки [могли] разлить левую партию, наклеить те же упаковки и продать вперемешку. Если бы это произошло на самом предприятии, число погибших было бы гораздо больше и в разных местностях. Сейчас самое главное изъять всю партию из оборота, чтобы не пострадало еще больше человек, — подчеркнул Онищенко.

На данный момент известно, что в Ульяновской области от отравления суррогатным сидром пострадали 22 жителя, восемь из них умерли. В Самарской области от отравления неустановленным веществом умерли две женщины. Накануне вечером они употребляли сидр. В СК сообщили, что по делу о смертельном отравлении сидром задержан предприниматель из Самарской области.