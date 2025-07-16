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16 июля 2025 в 11:47

Россиянку приговорили к 14 годам колонии за поджог военкомата

Россиянка получила 14 лет колонии за поджог военкомата в Ульяновской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центральный окружной военный суд вынес приговор жительнице Инзы Ульяновской области за поджог здания военкомата по приказу ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по региону. Женщина приговорена к 14 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Приговором Центрального окружного военного суда жительница Инзы признана виновной в совершении указанного преступления. Ей назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — сообщили в ФСБ.

Ранее Центр общественных связей спецслужбы сообщил, что в трех регионах России задержали пятерых человек, которых подозревают в поджогах вышек сотовой связи и объектов транспорта. По данным службы, они действовали за вознаграждение с Украины.

До этого жителя Амурской области задержали при попытке поджога здания военкомата. Его заключили под стражу. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте. Ему грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

Кроме того, Челябинский областной суд вынес приговор местному жителю, задержанному сотрудниками ФСБ весной 2025 года. Подсудимый признан виновным в поджоге объекта связи по указанию иностранного куратора и приговорен к 12 годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.

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