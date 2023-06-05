Токсиколог допустил наличие серьезного яда в убившем россиян сидре Токсиколог Лодягин допустил наличие серьезного яда в убившем россиян сидре

Отравиться алкоголем можно, если в нем содержатся ядовитые вещества — гликоли, рассказал NEWS.ru руководитель отдела НИИ скорой помощи, доктор медицинских наук, главный внештатный специалист-токсиколог Минздрава России СЗФО Алексей Лодягин. Он уточнил, что умереть из-за сертифицированного алкоголя можно только в том случае, если выпить слишком много.

Если люди давно употребляют алкогольные напитки, то у них развивается толерантность, и они могут хорошо себя чувствовать и при употреблении большого количество спирта, а если человек пьют редко, эта же доза может вызвать серьезные осложнения в виде нарушения сознания, комы или даже летального исхода. Поэтому сильное алкогольное отравление могло быть вызвано лишь в двух случаях — большая доза или, если продукция сфальсифицированная и там находился в составе серьезный яд в виде гликолей, — рассказал Лодягин.

Он добавил, что алкогольные напитки по типу сидра, как правило, все сертифицированы и имеют определенный ГОСТ, поэтому безопасны в употреблении.

Ранее в Ульяновской области зафиксировали случаи отравления сидром, в том числе с летальным исходом. Было установлено, что «ядовитый» алкоголь был приобретен в магазинах «Территория пива», куда продукция поставлялась от предпринимателя из Самары, сейчас он задержан.