В Самарской области стали массово проверять склады с алкоголем В Самарской области стали массово проверять склады с алкоголем после гибели людей

Фото: Максим Блинов/РИА новости

Сотрудники правоохранительных органов после случаев отравления сидром в Ульяновской и Самарской областях проводят масштабную проверку всех торговых точек и складов алкоголя в Самарской области, говорится в Telegram-канале МВД Медиа. Для пресечения попыток провоза контрафактной продукции на дорогах выставлены патрули, проводится проверка автотранспорта.

В настоящее время сотрудники <...> ГУ МВД России по Самарской области проводят масштабную проверку всех торговых точек и мест складирования алкогольной продукции на территории региона, — говорится в сообщении.

Ранее в Ульяновской области зафиксировали случаи отравления сидром, в том числе с летальным исходом. Было установлено, что «ядовитый» алкоголь был приобретен в магазинах «Территория пива», куда продукция поставлялась от предпринимателя из Самары, сейчас он задержан.

Случаи отравления, предварительно, напитком «Мистер Сидр» были зафиксированы 3-5 июня в Димитровграде и Ульяновске. По официальным данным, предоставленным Следственным комитетом, скончались девять человек. Telegram-канал «112» в свою сообщил, что количество погибших возросло до 12 человек. Полиция изъяла порядка шести тысяч литров сидра из 23 торговых точек.