В ХМАО восемь человек скончались от отравления алкоголем

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) восемь человек умерли в результате отравления суррогатным алкоголем. Возбуждено уголовное дело по статье о сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 3 ст. 238 УК РФ), сообщается на сайте регионального управления СКР.

В ведомстве уточнили, что массовое отравление произошло в посёлке Кондинское. По данным следствия, несколько жителей в январе приобрели нелицензированную спиртосодержащую жидкость. В результате её употребления 8 и 9 января умерли шестеро мужчин и две женщины.

В настоящее время следователи проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что аналогичный случай произошёл в Тюмени. Там метиловым спиртом, продававшимся под видом водки «Родники Сибири», отравились насмерть девять человек. Задержаны четыре человека, подозреваемый в сбыте суррогатного алкоголя.

Несколько дней назад от отравления неизвестной спиртосодержащей жидкостью скончались трое жителей подмосковной Балашихи, а ещё один попал в больницу.