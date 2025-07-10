«Чего так тянули?»: Милонов иронично ответил на обвинения Киева Милонов удивился, что уголовное дело против него возбудили на Украине сейчас

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов удивился, что уголовное дело против него на Украине возбудили только сейчас. Он заявил NEWS.ru, что там плохо работают следователи. Парламентарий добавил, что это решение может считаться признанием его заслуги в деле «деконструкции» Украины.

Чего они так тянули и ждали? Плохо работают, одним словом! Оцениваю этот нахрюк как однозначное признание своей заслуги в деле деконструкции раковой опухоли под названием Украина, — сказал Милонов.

На Украине депутата обвиняют в якобы посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны. На сайте МВД республики его отметили как человека, скрывающегося от органов досудебного расследования.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины объявила в розыск Никиту Михалкова. Он находится в статусе разыскиваемого с марта 2022 года, причины этого не раскрываются. Кроме того, Михалков внесен в базу сайта «Миротворец». До этого в розыск СБУ объявили российского блогера и певца Акима Апачева (Аким Гасанов). При этом в базу ведомства он попал 8 мая 2024 года.