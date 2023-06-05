Восемь человек скончались из-за отравления алкоголем в Димитровграде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Димитровграде зарегистрировано 14 случаев отравления алкогольной продукцией, восемь из них с летальным исходом, передает РИА Новости со ссылкой на Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области. Ситуация в Димитровграде находится на совместном контроле Федерального медико-биологического агентства России и Роспотребнадзора, добавили в управлении.

В настоящий момент проводится заседание санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве региона. Всего зарегистрировано 14 случаев отравления в Димитровграде и Ульяновске, из которых восемь закончились летальным исходом, — говорится в сообщении.

РБК со ссылкой на данные Следственного комитета сообщает, что потерпевшие, госпитализированные с 3 по 4 июня, употребили сидр, который был куплен в магазинах города «Территория пива». Продукция поставлялась из Самарской области, на предприятии сейчас проводится проверка.

По информации Baza, погибло девять человек из Самарской и Ульяновской областей, которые выпили напиток под названием «Мистер Сидр», РБК также называет этого производителя.

Ранее стало известно, что в Забайкальском крае 15-летняя девочка умерла после употребления крепкого алкоголя. Она отмечала день своего рождения в поселке Дарасун вместе со знакомыми и выпила некоторое количество крепкого алкоголя. Вечером того же дня ее самочувствие ухудшилось, а на следующий день она скончалась.