07 августа 2025 в 08:30

Шоколадные пряники — вкуснятина к чаю! Смешиваем за 5 минут и печем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шоколадные пряники — вкуснятина к чаю! Смешиваем за 5 минут и печем! Ароматные, мягкие и очень шоколадные пряники с хрустящей сахарной корочкой. Идеальное лакомство к чаю или кофе для холодных вечеров!

Ингредиенты

  • Мука пшеничная — 180 г
  • Сахар — 170 г
  • Какао-порошок — 50 г
  • Разрыхлитель — 7 г (1,5 ч. л.)
  • Яйца — 2 шт.
  • Сливочное масло — 50 г (растопленное)
  • Сахарная пудра — 100 г (для обваливания)
  • Соль — щепотка

Приготовление

  1. В глубокой миске смешайте муку, какао, разрыхлитель, сахар и соль. Добавьте яйца и растопленное сливочное масло, тщательно перемешайте до однородного теста.
  2. Достаньте тесто, сформируйте небольшие шарики (размером с грецкий орех) и обваляйте каждый в сахарной пудре. Выложите на противень с пергаментом, оставляя расстояние между пряниками. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20 минут — они должны слегка потрескаться сверху, но остаться мягкими внутри.

Ранее мы готовили домашние пряники с глазурью! Медовая вкусняшка из простых продуктов.

простой рецепт
выпечка
сладости
тесто
какао
Ольга Шмырева
О. Шмырева
