Шоколадные пряники — вкуснятина к чаю! Смешиваем за 5 минут и печем! Ароматные, мягкие и очень шоколадные пряники с хрустящей сахарной корочкой. Идеальное лакомство к чаю или кофе для холодных вечеров!

Ингредиенты

Мука пшеничная — 180 г

Сахар — 170 г

Какао-порошок — 50 г

Разрыхлитель — 7 г (1,5 ч. л.)

Яйца — 2 шт.

Сливочное масло — 50 г (растопленное)

Сахарная пудра — 100 г (для обваливания)

Соль — щепотка

Приготовление

В глубокой миске смешайте муку, какао, разрыхлитель, сахар и соль. Добавьте яйца и растопленное сливочное масло, тщательно перемешайте до однородного теста. Достаньте тесто, сформируйте небольшие шарики (размером с грецкий орех) и обваляйте каждый в сахарной пудре. Выложите на противень с пергаментом, оставляя расстояние между пряниками. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20 минут — они должны слегка потрескаться сверху, но остаться мягкими внутри.

