08 августа 2025 в 13:15

Шерстяной рулон сводит с ума гостей — пекут все, даже новички

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Домашняя выпечка — это просто: больше никаких страхов перед дрожжевым тестом. Пирог «Шерстяной рулон» — мягкий, ароматный, с любимой начинкой — готовится и получается с первого раза.

Никаких сложных шагов или дорогих продуктов. Вы потратите минимум усилий — а результат порадует и вас, и гостей.

Что понадобится

  • Молоко — 80 мл
  • Сухие дрожжи — 1 ч. л.
  • Мука — 300 г
  • Соль — 1 ч. л.
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сливки (33%) — 100 мл

Как готовить:

1. Подготовьте дрожжевую основу.
Подогрейте молоко (оно должно быть чуть теплым), добавьте дрожжи, перемешайте и оставьте на 5 минут.
В это время в миске соедините муку, сахар и соль.

2. Замесите тесто.
К сухим ингредиентам добавьте яйцо, сливки и молочную смесь. Замешайте мягкое, эластичное тесто. Сформируйте шар и переложите в смазанную маслом миску. Накройте полотенцем, оставьте в тепле на 50 минут.

3. Разделите тесто.
Подошедшее тесто разделите на 5 равных частей, каждую скатайте в шар. Накройте пакетом и дайте отдохнуть 20 минут.

4. Формируйте рулеты.
Каждый шарик раскатайте в овал. Визуально разделите его пополам. Одну половину нарежьте тонкими полосками, на вторую выложите начинку — подойдут сгущенка, джем, консервированные персики или шоколадная паста. Заверните тесто и сверните в рулет.

5. Соберите пирог.
Форму (диаметр 20 см, бортики — от 7 см) смажьте маслом и застелите дно пергаментом. Выложите рулетики по кругу, накройте пленкой и оставьте на расстойку еще на 30 минут.

6. Выпекайте.
Смажьте пирог молоком. Отправьте в духовку, разогретую до 170 °C, на 20 минут. После выпечки дайте постоять в форме 10 минут, затем аккуратно пройдитесь ножом по краю и переложите на решетку.

Пирог получается невероятно нежным, с золотистой корочкой и мягкой, волокнистой структурой.

Подойдет как к утреннему кофе, так и к вечернему чаю. А самое главное — его сможет испечь даже тот, кто раньше боялся работать с тестом.

Тушеное филе индейки в сметанном соусе — простое, быстрое и очень вкусное блюдо, которое прекрасно подходит к любому гарниру. Нежное, сочное мясо и ароматная подливка понравятся всей семье, а готовится оно за считаные минуты.

рецепты
еда
кулинария
блюда
