08 августа 2025 в 16:53

Блогер Варламов озвучил цены на продукты в Гренландии

Варламов заявил, что килограмм яблок в Гренландии обойдется в 550 рублей

Илья Варламов Илья Варламов Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва

Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) показал на своем YouTube-канале стоимость продуктов в супермаркете столицы Гренландии Нуук. Он отметил, что килограмм яблок стоит $7(554 рубля), а шесть банок пива Karlsberg — $17,3 (1,4 тысячи рублей).

По его словам, вилок цветной капусты обойдется в $5 (396 рублей), килограмм мытой моркови — в $4,7 (372 рубля), упаковка картофеля — в $5,5 (435 рублей). Варламов пожаловался, что в стране нет хороших томатов. При этом в продаже есть черри из Дании по $9,5 (752 рубля). Также Варламов сообщил, что бутылка белого или красного вина в Нууке стоит около $40 (3,2 тысячи рублей).

Ранее российский комик Данила Поперечный (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил, что жизнь в США слишком дорогая и переезжать туда не стоит. По его словам, расходы на жилье, страховку и продукты в Лос-Анджелесе достигают $5 тысяч в месяц. Он подчеркнул, что при этом не ведет роскошный образ жизни.

До этого стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), живущий в Испании, рассказал о своем разочаровании состоянием местного жилья. Он отметил, что квартиры стоят дорого, но при этом часто остаются без элементарного ремонта. По его словам, испанцы проводят больше времени вне дома, чтобы не видеть неприглядных интерьеров.

Илья Варламов
иноагенты
цены
Гренландия
