Экс-депутат Рады обозначил нюанс вопроса территорий, перешедших России

Вошедшие в состав России новые территории остались в Конституции Украины, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, это исключает возможность компромиссного решения вопроса их принадлежности.

Вопрос территорий, естественно, невозможно урегулировать военным путем, потому что их уже контролирует Россия. А дипломатическим путем это невозможно сделать, потому что эти территории включены в Конституцию Украины и Конституцию Российской Федерации. Здесь просто нет места для компромисса, — сказал Килинкаров.

Он уточнил, что заявление украинского лидера Владимира Зеленского о невозможности вернуть территории в ходе боевых действий — констатация факта. По словам бывшего депутата Рады, урегулировать вопрос не получится из-за необходимости внесения изменений в Конституцию путем одобрения 2/3 депутатов.

Реализовать это на практике практически невозможно. Поэтому я не рассматриваю эти территориальные споры как то, что может стать предметом обсуждения, и можно выйти на какой-либо приемлемый или взаимоприемлемый компромисс. Его там просто нет, — добавил Килинкаров.

Ранее сообщалось, что Зеленский признал невозможность возвращения перешедших под контроль России территорий. По словам аналитиков, речь идет о военном пути. Президент Украины уверен в необходимости поиска дипломатических путей.