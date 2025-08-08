Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 16:32

Экс-депутат Рады обозначил нюанс вопроса территорий, перешедших России

Экс-депутат Рады Килинкаров: новые территории РФ остались в Конституции Украины

Фото: Александр Сухов/РИА Новости

Вошедшие в состав России новые территории остались в Конституции Украины, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, это исключает возможность компромиссного решения вопроса их принадлежности.

Вопрос территорий, естественно, невозможно урегулировать военным путем, потому что их уже контролирует Россия. А дипломатическим путем это невозможно сделать, потому что эти территории включены в Конституцию Украины и Конституцию Российской Федерации. Здесь просто нет места для компромисса, — сказал Килинкаров.

Он уточнил, что заявление украинского лидера Владимира Зеленского о невозможности вернуть территории в ходе боевых действий — констатация факта. По словам бывшего депутата Рады, урегулировать вопрос не получится из-за необходимости внесения изменений в Конституцию путем одобрения 2/3 депутатов.

Реализовать это на практике практически невозможно. Поэтому я не рассматриваю эти территориальные споры как то, что может стать предметом обсуждения, и можно выйти на какой-либо приемлемый или взаимоприемлемый компромисс. Его там просто нет, — добавил Килинкаров.

Ранее сообщалось, что Зеленский признал невозможность возвращения перешедших под контроль России территорий. По словам аналитиков, речь идет о военном пути. Президент Украины уверен в необходимости поиска дипломатических путей.

Украина
Россия
Владимир Зеленский
СВО
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Мария Зеленина
М. Зеленина
Александр Ефимов
А. Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Семьи с детьми принудительно эвакуируют из подконтрольных Киеву частей ДНР
Опубликовано видео с моментом обрыва канатной дороги в Нальчике
«Ждите британца»: легкоатлет Чернухин готов повторить скандальную выходку
Стало известно, с кем Путин обсудил встречу со спецпосланником Трампа
Вырытый украинским военным окоп в Курской области стал его могилой
Зачистка котла, джокер Белоусова: ситуация на фронтах СВО вечером 8 августа
Российская гимнастка установила необычный мировой рекорд на Северном полюсе
Как накопить на мечту без стресса?
Росстат: реальные доходы россиян выросли на 7,8%
Куда сходить в Москве в выходные 9–10 августа: фестиваль цветов и роботы
В алом Галилейском море обнаружили предвестие конца света
После зачетов в институте МВД в больницу попал 21 человек
Букингемский дворец анонсировал обращение Карла III к нации
СК возбудил дело после нападения на съемочную группу ВГТРК в Москве
Известная актриса стала жертвой алчного таксиста-вымогателя
«Три года прожили без бабл-ти»: задержан унизивший блокадников блогер
«Из больницы папа волен ехать, куда хочет»: сын Краско о слухах про хоспис
Не дай попить крови! Где водятся клещи и как защититься от их укуса?
Число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике увеличилось
Пассажиры «застряли» в самолете на 28 часов без еды
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
Общество

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.