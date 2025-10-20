Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 15:14

Стало известно, в каком состоянии находится Юлия Барановская

Агент Шекшеев: ведущая Барановская остается в больнице и идет на поправку

Юлия Барановская Юлия Барановская Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Состояние ведущей ток-шоу «Мужское/Женское» Юлии Барановской, которую недавно экстренно увезли в больницу со съемок в Салехарде, улучшается, сообщил ее агент Петро Шекшеев. По его словам, которые приводит ТАСС, телезвезда идет на поправку, но все еще остается в больнице.

Пока она остается в больнице. Идет на поправку, — отметил Шекшеев.

Ранее агент телезвезды сообщал, что Барановской стало плохо во время съемок проекта «Большие семьи большой страны» на Ямале. Она была госпитализирована в больницу Салехарда, где ей провели две полостные операции. Он добавил, что не уполномочен комментировать диагноз, но может подтвердить, что он вызван давним хроническим заболеванием, связанным с последствиями родов.

До этого коллеги Барановский сообщили Telegram-каналу «Поток», что запланированный на 21 октября эфир в Москве пока не отменен. Авторы утверждают, что ведущая и раньше сталкивалась с проблемами со здоровьем. Канал уточняет, что ей якобы проводили хирургическую операцию после рождения третьего ребенка.

Россия
телеведущие
Юлия Барановская
операции
больницы
