В США назвали дату подписания мира между Ереваном и Баку Белый дом: Армения и Азербайджан 8 августа подпишут мирное соглашение в США

Представители Армении и Азербайджана подпишут 8 августа в Вашингтоне соглашение о мире, сообщает агентство Reuters со ссылкой на слова заместителя пресс-секретаря Белого дома Анны Келли. Кроме того, власти США подпишут с лидерами этих республик договор о сотрудничестве в сфере энергетики и торговли.

Речь идет не только об Армении. И не только об Азербайджане. Речь идет обо всем регионе, и они знают, что этот регион считается более безопасным и процветающим при президенте [США Дональде] Трампе, — сказала она.

Кроме того, стороны совместно с США создадут транспортный коридор между двумя закавказскими республиками. Также они запросят Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе расформировать Минскую контактную группу, в рамках которой раньше велись переговоры об урегулировании.

В июле представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны пытаются подчинить собственным интересам процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений. По ее словам, в то время как Баку и Ереван стремятся к конструктивным решениям при содействии РФ, Турции и Ирана, западные игроки вмешиваются и подрывают принцип региональной самодостаточности.