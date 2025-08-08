Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 17:09

В США назвали дату подписания мира между Ереваном и Баку

Белый дом: Армения и Азербайджан 8 августа подпишут мирное соглашение в США

Никол Пашинян и Ильхам Алиев Никол Пашинян и Ильхам Алиев Фото: kremlin.ru

Представители Армении и Азербайджана подпишут 8 августа в Вашингтоне соглашение о мире, сообщает агентство Reuters со ссылкой на слова заместителя пресс-секретаря Белого дома Анны Келли. Кроме того, власти США подпишут с лидерами этих республик договор о сотрудничестве в сфере энергетики и торговли.

Речь идет не только об Армении. И не только об Азербайджане. Речь идет обо всем регионе, и они знают, что этот регион считается более безопасным и процветающим при президенте [США Дональде] Трампе, — сказала она.

Кроме того, стороны совместно с США создадут транспортный коридор между двумя закавказскими республиками. Также они запросят Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе расформировать Минскую контактную группу, в рамках которой раньше велись переговоры об урегулировании.

В июле представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны пытаются подчинить собственным интересам процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений. По ее словам, в то время как Баку и Ереван стремятся к конструктивным решениям при содействии РФ, Турции и Ирана, западные игроки вмешиваются и подрывают принцип региональной самодостаточности.

Армения
США
мирный договор
Азербайджан
Дональд Трамп
Белый дом
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Осень на пороге: +15, холодные ночи вместо адской жары: погода в августе
Названа дата возможной встречи Путина и Трампа
Семьи с детьми принудительно эвакуируют из подконтрольных Киеву частей ДНР
Опубликовано видео с моментом обрыва канатной дороги в Нальчике
«Ждите британца»: легкоатлет Чернухин готов повторить скандальную выходку
Стало известно, с кем Путин обсудил встречу со спецпосланником Трампа
Вырытый украинским военным окоп в Курской области стал его могилой
Зачистка котла, джокер Белоусова: ситуация на фронтах СВО вечером 8 августа
Российская гимнастка установила необычный мировой рекорд на Северном полюсе
Как накопить на мечту без стресса?
Росстат: реальные доходы россиян выросли на 7,8%
Куда сходить в Москве в выходные 9–10 августа: фестиваль цветов и роботы
В алом Галилейском море обнаружили предвестие конца света
После зачетов в институте МВД в больницу попал 21 человек
Букингемский дворец анонсировал обращение Карла III к нации
СК возбудил дело после нападения на съемочную группу ВГТРК в Москве
Известная актриса стала жертвой алчного таксиста-вымогателя
«Три года прожили без бабл-ти»: задержан унизивший блокадников блогер
«Из больницы папа волен ехать, куда хочет»: сын Краско о слухах про хоспис
Не дай попить крови! Где водятся клещи и как защититься от их укуса?
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
Общество

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.