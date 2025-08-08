Моди заявил о сильном желании принять Путина в Индии

Индийский премьер-министр Нарендра Моди сообщил на своей странице в соцсети X после телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, что с нетерпением ждет его визита в Индию. Визит президента РФ может состояться в конце 2025 года.

Я с нетерпением жду возможности принять президента Путина в Индии позднее в этом году, — написал он.

Ранее советник Моди по национальной безопасности Аджита Довала анонсировал поездку российского президента в Нью-Дели в конце года. Он выразил надежду на значительный результат от встречи лидеров двух стран.

До этого журналисты писали, что четырехдневный визит Путина в Китай стал тревожным сигналом для США. Предыдущие поездки российского лидера продолжались не более трех дней, в этот раз она продлилась на день больше. Это является показателем укрепления отношений Москвы и Пекина, пояснили аналитики.

