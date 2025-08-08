В Севастополе избавились от надписи «Украина» на крыше здания

В центре Севастополя демонтировали надпись «Украина» на крыше гостиницы «Арт-отель», сообщило РИА Новости. Здание постройки 1960-х годов находится на площади Ушакова и имеет более 60 номеров.

Отмечается, что раньше гостиница называлась «Арт-отель Украина», но сейчас на сайте используется наименование «Арт-отель». Большие буквы, которые составляли слово «Украина», сняли с помощью подъемного крана.

Ранее в центре Москвы демонтировали скульптуру Урса Фишера «Большая глина № 4». Арт-объект находился у Дома культуры «ГЭС-2». Демонтаж скульптуры начался в понедельник, 28 июля, и занял пять дней. Объект установили в 2021 году, до этого он выставлялся в 2017-м на площади Синьории во Флоренции.

До этого сообщалось, что скульптуру заменит новый арт-объект. Он поможет зрителям ответить на вопрос, что происходит после первого творческого импульса, отметили в Доме культуры. Установка новой инсталляции пройдет в рамках запланированной ротации произведений искусства в городской среде и развития территории, прилегающей к учреждению.