Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не участвует с Россией в СВО

Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не участвует с Россией в СВО Лукашенко: Белоруссия не помогает России в СВО из-за угрозы эскалации конфликта

Россия никогда не предлагала Белоруссии открыто вмешиваться в конфликт с Украиной, заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью американскому журналу Time, показанном в эфире телеканала «Первый информационный». Белорусский лидер объяснил, что Москва осознает потенциальные риски в случае прямого участия Минска в этом противостоянии.

Россия прекрасно понимает, что, если мы ввяжемся в эту войну открыто, мы больше будем иметь проблем. У нас 1500 километров границы с Украиной, — отметил он.

По его словам, Москва понимает, что Минску будет крайне сложно удерживать эту границу. Кроме того, по его словам, участие белорусских войск в СВО может стать поводом для ввода войск НАТО на Украину.

И здесь нам придется вести войну против уже натовских войск, и тогда России придется подключаться на 1500 км к Белоруссии, — объяснил президент.

Особое внимание Лукашенко уделил угрозе эскалации. Он предупредил, что конфликт в случае прямого участия Белоруссии перейдет на качественно новый уровень — в ход пойдут уже не беспилотники, а «ракетами будут молотить».

Ранее Лукашенко заявил, что после завершения спецоперации на месте линии боевого соприкосновения может появиться демилитаризованная зона шириной от одного до пяти километров, но это будет «мертвая зона». Он добавил, что это был бы «ужас», и выразил надежду на появление обычной границы.