Лукашенко дал прогноз по будущей границе между Россией и Украиной Лукашенко: после СВО у России с Украиной может быть обычная граница

После завершения спецоперации на месте линии боевого соприкосновения может появиться демилитаризованная зона шириной от одного до пяти километров, но это будет «мертвая зона», заявил в интервью журналу Time президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он добавил, что это был бы «ужас», и выразил надежду на появление обычной границы.

Я надеюсь, что до этого не дойдет. Будет обычная граница. Да, усиленная охрана с одной и с другой стороны. Но в этой зоне можно работать. Ведь у нас сейчас и в советские времена была пограничная зона. Туда въезд был запрещен. А если разрешен, то с определенным пропуском, разрешением и так далее. Но там жили люди. Поэтому это вопрос договоренностей. И потом жизнь отрегулирует. И границы потом могут быть убраны, – уточнил Лукашенко.

Президент Белоруссии добавил, что сторонам нужно договориться и определить условия для проведения обычной границы. Ответственность за нарушение договоренностей «должна быть жесточайшая», подчеркнул Лукашенко. По его мнению, президент России Владимир Путин «на это пойдет быстрее» украинского лидера Владимира Зеленского, так как он «сильнее, мощнее».

Ранее Лукашенко заявил, что поражения России на Украине не будет. По словам главы государства, оно слишком дорого всем обойдется.