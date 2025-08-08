Шашлык для плоского живота: курица с ананасами всего на 180 ккал

Шашлык из курицы с ананасами — это сочное блюдо, где нежность куриной грудки сочетается со сладковатой кислинкой фруктов. В нем всего 180 ккал на 100 г — идеальный шашлык для плоского живота.

Для маринада смешайте 500 г нарезанной кубиками куриной грудки с 200 г консервированных ананасов (в собственном соку), 2 ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. оливкового масла, соком 1 лайма и 1 ч. л. молотого имбиря. Маринуйте 2 часа в холодильнике — ананасовый сок естественным образом размягчает мясо. Нанизывайте на шпажки, чередуя курицу и кусочки ананаса. Жарьте на углях или в духовке (200 °C) 15 минут, пока мясо не покроется румяной корочкой.

Курица при жарке остается сочной, а карамелизированные ананасы добавляют экзотическую сладость без сахара. Подавайте с зеленым салатом — это полноценный белковый ужин (23 г белка на порцию) без чувства тяжести.

