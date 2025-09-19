Сею под зиму — и все лето любуюсь меняющимися соцветиями! Суперморозостойкий многолетник

Гортензия Бретшнейдера — это уникальный почвопокровный многолетник, который станет жемчужиной вашего сада. Ее главное преимущество — исключительная морозостойкость (до -35 °C) и способность цвести даже после суровых зим. С июня по август куст покрывается крупными щитковидными соцветиями, которые меняют окраску от нежно-зеленого до ослепительно-белого, а к осени приобретают розовые оттенки. Этот сорт идеально подходит для сложных участков: он растет на бедных почвах, в тени и на склонах, эффективно предотвращая эрозию.

Посев под зиму — лучший способ получить крепкие растения. Семена, посеянные в ноябре, проходят естественную стратификацию и весной дают дружные всходы. Гортензия не требует укрытия, частых поливов и подкормок. Ежегодный прирост составляет до 50 см, что позволяет быстро создавать живописные куртины.

