19 сентября 2025 в 11:30

«Сибирская кроткая лилия» покоряет российские сады: надежный многолетник выдержит −40

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Сибирская кроткая лилия» покоряет российские сады. Знакомим вас с надежным многолетником, который выдержит −40. Сентябрь — лучшее время для посадки эритрониума сибирского (Erythronium sibiricum), уникального многолетника, который привносит в сады России очарование алтайских лугов. Этот редкий первоцвет известен как эндемик Сибири и Алтая, но культивированные формы доступны для покупки в питомниках. Его компактные размеры (15–20 см в высоту) и изящные цветки делают его идеальным для альпийских горок и тенистых уголков сада.

Эритрониум цветёт ранней весной, в апреле — мае, всего 2–3 недели, но его пятнистые листья, напоминающие узор форели, сохраняют декоративность весь сезон. Сентябрьская посадка луковиц на глубину 10–15 см в лёгкую, дренированную почву под деревьями или кустами обеспечивает крепкое укоренение до зимы. Растение зимостойко, выдерживает морозы до −40 °C (зона 3 USDA), что делает его надёжным выбором для средней полосы России и даже более суровых регионов. Для защиты от зимних оттепелей рекомендуется мульчирование торфом или опилками.

Почему стоит посадить эритрониум? Он не только украшает сад, но и поддерживает биоразнообразие, привлекая ранних опылителей, таких как пчёлы. В природе этот вид охраняется, но садовые формы позволяют сохранить его красоту без вреда экосистемам. Добавьте эритрониум в свой сад, и уже следующей весной он озарит его сиянием сибирской природы!

