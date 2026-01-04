Атака США на Венесуэлу
04 января 2026 в 12:30

Секрет вкусного завтрака — женгялов хац с зеленью: ароматные лепешки как в Армении — вкусно и просто

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Женгялов хац — ароматные армянские лепёшки с зеленью, которые станут идеальным началом дня. Это блюдо не только насытит вас полезными витаминами и минералами, но и порадует своим неповторимым вкусом. Хрустящее тесто в сочетании с сочной начинкой из свежей зелени создаёт неповторимый вкусовой букет, который покорит даже самых искушённых гурманов.

Для приготовления вам понадобится: 350 г пшеничной муки, 150 мл тёплой воды, 1 ст. л. растительного масла, соль по вкусу, пучок шпината, пучок зелени свёклы, полпучка петрушки.

Начните с приготовления теста: смешайте тёплую воду с маслом и солью, добавьте муку и замесите плотное тесто. Сформируйте из него шар, накройте плёнкой и оставьте на 15–20 минут.

Зелень тщательно промойте, обсушите и нарежьте тонкими лентами. Посолите и перемешайте.

Разделите тесто на небольшие колобки, раскатайте их тонко. На середину каждого пласта выложите зелень, соедините края, защипнув посередине.

Жарьте лепёшки на сухой сковороде по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подавайте тёплыми, можно смазать сливочным маслом. Женгялов хац хорош как в горячем, так и в холодном виде.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Вкусные запеченные тарталетки с крабовыми палочками — горячая закуска, которая улетает первой
Мужчины будут в восторге: салат «Охотничий» — рецепт для тех, кто любит плотно и вкусно поесть
Готовлю жюльен, но непростой — убрал мясо и добавил креветки с мидиями: шедевр ресторанного уровня за 20 минут
Вместо тазика салата красивейший террин! Оливье по-итальянски — готовим сразу после Нового года
Горсть мака и стакан муки — пеку штрудли по-сербски: маковый рулет, который тает во рту
Мария Левицкая
М. Левицкая
«Наполеон» больше не делаю. Готовлю Бостонский кремовый пирог — для тех, кто любит красиво и не приторно

«Кинжалы» лютуют, Зеленского высмеяли в США: новости СВО к вечеру 2 января

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь

