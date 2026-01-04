Секрет вкусного завтрака — женгялов хац с зеленью: ароматные лепешки как в Армении — вкусно и просто

Женгялов хац — ароматные армянские лепёшки с зеленью, которые станут идеальным началом дня. Это блюдо не только насытит вас полезными витаминами и минералами, но и порадует своим неповторимым вкусом. Хрустящее тесто в сочетании с сочной начинкой из свежей зелени создаёт неповторимый вкусовой букет, который покорит даже самых искушённых гурманов.

Для приготовления вам понадобится: 350 г пшеничной муки, 150 мл тёплой воды, 1 ст. л. растительного масла, соль по вкусу, пучок шпината, пучок зелени свёклы, полпучка петрушки.

Начните с приготовления теста: смешайте тёплую воду с маслом и солью, добавьте муку и замесите плотное тесто. Сформируйте из него шар, накройте плёнкой и оставьте на 15–20 минут.

Зелень тщательно промойте, обсушите и нарежьте тонкими лентами. Посолите и перемешайте.

Разделите тесто на небольшие колобки, раскатайте их тонко. На середину каждого пласта выложите зелень, соедините края, защипнув посередине.

Жарьте лепёшки на сухой сковороде по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подавайте тёплыми, можно смазать сливочным маслом. Женгялов хац хорош как в горячем, так и в холодном виде.

