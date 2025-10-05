Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
05 октября 2025 в 13:07

Секрет вкуснейших пельменей от опытных шеф-поваров: добавьте эти простые ингредиенты

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если у вас пельмени постоянно получаются безвкусными, причина может крыться не в качестве самого продукта, а в способе его приготовления. Обычная вода не раскрывает вкус ни теста, ни начинки.

Шеф-повара знают секрет идеальной варки. Нужно добавить в воду несколько простых ингредиентов: лавровый лист, черный перец, соль и растительное масло.

Лавровые листья и перец создают ароматную основу, соль улучшает вкус и помогает тесту сохранить форму, а масло предотвращает слипание и делает тесто нежным. Эти добавки работают как с домашними, так и с магазинными пельменями, превращая привычное блюдо в настоящий кулинарный шедевр.

Ранее сообщалось, что если гости на пороге, а вы хотите угостить их оригинальной закуской, есть один рецепт. Приготовьте нежную намазку из тунца — она покорит даже начинающих кулинаров своей простотой.

Читайте также
Баклажаны по-гречески «Кучерикас» — творожно-сырная начинка готовится легко и просто! Эти баклажаны съедят без ничего
Общество
Баклажаны по-гречески «Кучерикас» — творожно-сырная начинка готовится легко и просто! Эти баклажаны съедят без ничего
Готовлю салат, который всегда хрустит! Необычный салат в банке — на подготовку всего 10 минут
Общество
Готовлю салат, который всегда хрустит! Необычный салат в банке — на подготовку всего 10 минут
Врачи поставили нелепый диагноз, который убил пациента
Происшествия
Врачи поставили нелепый диагноз, который убил пациента
Воздушная шведская булочка семла: как облако из сливок и миндаля
Семья и жизнь
Воздушная шведская булочка семла: как облако из сливок и миндаля
Тесто воздушное как пух. Обалденные творожные шарики — любимые быстрые пончики с творогом!
Общество
Тесто воздушное как пух. Обалденные творожные шарики — любимые быстрые пончики с творогом!
рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Непале озвучили количество погибших из-за оползней и наводнений
Россиянам рассказали, за что молиться 5 октября
Стало известно о новой тактике российских дронов
Одна деталь компьютера стала инструментом шпионажа
Налеты на Белгородчину, удары по Воронежу: как ВСУ атакуют РФ 5 октября
Дом в российском городе содрогнулся после взрыва газа
На Украине военкомы «мобилизовали» кота и попали на видео
Сальдо раскрыл недельные потери ВСУ в Херсонской области
Выплата 440 тысяч рублей для пенсионеров: как получить, условия, все нюансы
Невролог назвала скрытые признаки хронического стресса
Осень наступает по всем фронтам: прогноз погоды в Москве на неделю
«Купол Донбасса» уничтожил 720 беспилотников ВСУ за неделю
«Теперь уже никто не исключает»: Сербию предупредили об угрозе «революции»
ПВО сбила 30 украинских дронов над Белгородской областью и Крымом
«Искандер» стер в порошок замаскированную установку HIMARS под Харьковом
Водонаева рассказала о смерти бабушки и опубликовала трогательное видео
В российском регионе нашли «призраков»
Магнитные бури сегодня, 5 октября: что завтра, недомогание, сонливость
Глава Камчатки выступил с необычным предложением после гибели туристов
Российского бойца на СВО спас трофейный телефон
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу
Общество

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови
Общество

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.