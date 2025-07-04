Секрет в хамсе! Салат с картошкой, который захочется готовить каждый день! Этот салат сочетает в себе простоту и необычность — пряная хамса, картофель и яйцо получают свежий акцент благодаря маринованным каперсам и луку. Быстро готовится и отлично подходит для лёгкого обеда или закуски. Если заранее отварить картофель и яйца, приготовление займёт всего 10 минут.
Ингредиенты
- Картофель — 1 шт.
- Яйцо — 1 шт.
- Хамса пряного посола (или копченая мойва) — 150 г
- Лук — 0,5 шт.
- Маринованные каперсы — 1 ст. л.
- Вода — 40 мл
- Уксус — 1 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
- Растительное масло — 2 ст. л.
- Укроп — по вкусу
Приготовление
- Лук нарежьте полукольцами. Залейте водой с уксусом, посолите, поперчите. Маринуйте 10 минут. Картофель отварите, остудите и нарежьте дольками. Яйцо сварите вкрутую, очистите, разрежьте на четвертинки. Хамсу очистите от хребта.
- Выложите картофель, яйцо, хамсу, лук и каперсы в миску. Посыпьте укропом, сбрызните маслом, приправьте по вкусу.
Салат получается ярким, свежим и с приятной пикантной ноткой.
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