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04 июля 2025 в 10:30

Секрет в хамсе! Салат с картошкой, который захочется готовить каждый день

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Секрет в хамсе! Салат с картошкой, который захочется готовить каждый день! Этот салат сочетает в себе простоту и необычность — пряная хамса, картофель и яйцо получают свежий акцент благодаря маринованным каперсам и луку. Быстро готовится и отлично подходит для лёгкого обеда или закуски. Если заранее отварить картофель и яйца, приготовление займёт всего 10 минут.

Ингредиенты

  • Картофель — 1 шт.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Хамса пряного посола (или копченая мойва) — 150 г
  • Лук — 0,5 шт.
  • Маринованные каперсы — 1 ст. л.
  • Вода — 40 мл
  • Уксус — 1 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Укроп — по вкусу

Приготовление

  1. Лук нарежьте полукольцами. Залейте водой с уксусом, посолите, поперчите. Маринуйте 10 минут. Картофель отварите, остудите и нарежьте дольками. Яйцо сварите вкрутую, очистите, разрежьте на четвертинки. Хамсу очистите от хребта.
  2. Выложите картофель, яйцо, хамсу, лук и каперсы в миску. Посыпьте укропом, сбрызните маслом, приправьте по вкусу.

Салат получается ярким, свежим и с приятной пикантной ноткой.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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