Секрет в хамсе! Салат с картошкой, который захочется готовить каждый день

Секрет в хамсе! Салат с картошкой, который захочется готовить каждый день

Секрет в хамсе! Салат с картошкой, который захочется готовить каждый день! Этот салат сочетает в себе простоту и необычность — пряная хамса, картофель и яйцо получают свежий акцент благодаря маринованным каперсам и луку. Быстро готовится и отлично подходит для лёгкого обеда или закуски. Если заранее отварить картофель и яйца, приготовление займёт всего 10 минут.

Ингредиенты

Картофель — 1 шт.

Яйцо — 1 шт.

Хамса пряного посола (или копченая мойва) — 150 г

Лук — 0,5 шт.

Маринованные каперсы — 1 ст. л.

Вода — 40 мл

Уксус — 1 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Растительное масло — 2 ст. л.

Укроп — по вкусу

Приготовление

Лук нарежьте полукольцами. Залейте водой с уксусом, посолите, поперчите. Маринуйте 10 минут. Картофель отварите, остудите и нарежьте дольками. Яйцо сварите вкрутую, очистите, разрежьте на четвертинки. Хамсу очистите от хребта. Выложите картофель, яйцо, хамсу, лук и каперсы в миску. Посыпьте укропом, сбрызните маслом, приправьте по вкусу.

Салат получается ярким, свежим и с приятной пикантной ноткой.

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