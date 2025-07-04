Вы не поверите, но эта сочная рыба из микроволновки! Классный рецепт минтая

Вы не поверите, но эта сочная рыба из микроволновки! Рассказываем о классном рецепте минтая. Если не хочется греть духовку в жару, а хочется чего-то горячего, сытного и домашнего, рыбка в микроволновке отлично справится. Сочные овощи, пряный соус и расплавленный сыр сверху превращают простую рыбу в полноценный ужин за 20 минут.
Ингредиенты
- Филе минтая — 250 г
- Лук — 50 г
- Морковь — 80 г
- Сладкий перец — 50 г
- Оливковое масло — 30 мл
- Сметана — 60 г
- Томатная паста — 20 г
- Вода — 250 мл
- Соль — 7 г
- Приправа для рыбы — 5 г
- Семена тмина — 3 г
- Пармезан — 30 г
Приготовление
- Разморозьте минтай нарежьте кусками. Подготовьте овощи: нарежьте лук, морковь, перец. В форму для микроволновки выложите рыбу, посолите, сбрызните маслом. Сверху выложите овощи, добавьте приправу и тмин. Смешайте пасту с водой и сметаной, залейте рыбу.
- Готовьте в микроволновке (800 Вт) 20 минут. Посыпьте тертым сыром, верните в микроволновку на 2–3 минуты.
Получается сочная, ароматная рыба с овощной подливкой — и без грязной посуды!
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