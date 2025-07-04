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04 июля 2025 в 09:30

Вы не поверите, но эта сочная рыба из микроволновки! Классный рецепт минтая

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вы не поверите, но эта сочная рыба из микроволновки! Рассказываем о классном рецепте минтая. Если не хочется греть духовку в жару, а хочется чего-то горячего, сытного и домашнего, рыбка в микроволновке отлично справится. Сочные овощи, пряный соус и расплавленный сыр сверху превращают простую рыбу в полноценный ужин за 20 минут.

Ингредиенты

  • Филе минтая — 250 г
  • Лук — 50 г
  • Морковь — 80 г
  • Сладкий перец — 50 г
  • Оливковое масло — 30 мл
  • Сметана — 60 г
  • Томатная паста — 20 г
  • Вода — 250 мл
  • Соль — 7 г
  • Приправа для рыбы — 5 г
  • Семена тмина — 3 г
  • Пармезан — 30 г

Приготовление

  1. Разморозьте минтай нарежьте кусками. Подготовьте овощи: нарежьте лук, морковь, перец. В форму для микроволновки выложите рыбу, посолите, сбрызните маслом. Сверху выложите овощи, добавьте приправу и тмин. Смешайте пасту с водой и сметаной, залейте рыбу.
  2. Готовьте в микроволновке (800 Вт) 20 минут. Посыпьте тертым сыром, верните в микроволновку на 2–3 минуты.

Получается сочная, ароматная рыба с овощной подливкой — и без грязной посуды!

Ранее мы готовили минтай по-маньчжурски! Хрустяшки с овощами в остром соусе.

минтай
рыба
овощи
микроволновки
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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