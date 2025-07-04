Вы не поверите, но эта сочная рыба из микроволновки! Классный рецепт минтая

Вы не поверите, но эта сочная рыба из микроволновки! Классный рецепт минтая

Вы не поверите, но эта сочная рыба из микроволновки! Рассказываем о классном рецепте минтая. Если не хочется греть духовку в жару, а хочется чего-то горячего, сытного и домашнего, рыбка в микроволновке отлично справится. Сочные овощи, пряный соус и расплавленный сыр сверху превращают простую рыбу в полноценный ужин за 20 минут.

Ингредиенты

Филе минтая — 250 г

Лук — 50 г

Морковь — 80 г

Сладкий перец — 50 г

Оливковое масло — 30 мл

Сметана — 60 г

Томатная паста — 20 г

Вода — 250 мл

Соль — 7 г

Приправа для рыбы — 5 г

Семена тмина — 3 г

Пармезан — 30 г

Приготовление

Разморозьте минтай нарежьте кусками. Подготовьте овощи: нарежьте лук, морковь, перец. В форму для микроволновки выложите рыбу, посолите, сбрызните маслом. Сверху выложите овощи, добавьте приправу и тмин. Смешайте пасту с водой и сметаной, залейте рыбу. Готовьте в микроволновке (800 Вт) 20 минут. Посыпьте тертым сыром, верните в микроволновку на 2–3 минуты.

Получается сочная, ароматная рыба с овощной подливкой — и без грязной посуды!

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