Бомбезная закуска из сельди и морковки! Гости требуют на каждый праздник

Бомбезная закуска из сельди и морковки! Гости требуют на каждый праздник

Бомбезная закуска из сельди и морковки! Гости требуют на каждый праздник! Это простой и быстрый способ разнообразить стол. Сочетание соленой рыбы, моркови, нежного плавленого сыра и ароматной зелени создаёт сбалансированный вкус. Подавайте её с румяным белым или бородинским хлебом для полного наслаждения.

Ингредиенты

Молотый чёрный перец — на кончике ножа

Петрушка — 1 пучок

Морковь вареная — 1 шт.

Лимонный сок — по вкусу

Бородинский хлеб — 150 г

Плавленый сыр — 100 г

Сельдь — 200 г

Приготовление:

Морковь очистить, петрушку промыть. Нарезать сельдь мелкими кубиками. Натереть морковь на мелкой тёрке. Измельчить петрушку. В миске смешать сельдь, морковь, петрушку и плавленый сыр. Добавить перец и лимонный сок, перемешать. Обжарить хлеб до румяной корочки, нарезать порционными кусками. Выложить закуску на хлеб, украсить зеленью.

Закуска получается яркой и ароматной, отлично подойдёт к праздничному столу или для повседневного перекуса.

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