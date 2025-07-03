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03 июля 2025 в 13:30

Бомбезная закуска из сельди и морковки! Гости требуют на каждый праздник

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бомбезная закуска из сельди и морковки! Гости требуют на каждый праздник! Это простой и быстрый способ разнообразить стол. Сочетание соленой рыбы, моркови, нежного плавленого сыра и ароматной зелени создаёт сбалансированный вкус. Подавайте её с румяным белым или бородинским хлебом для полного наслаждения.

Ингредиенты

  • Молотый чёрный перец — на кончике ножа
  • Петрушка — 1 пучок
  • Морковь вареная — 1 шт.
  • Лимонный сок — по вкусу
  • Бородинский хлеб — 150 г
  • Плавленый сыр — 100 г
  • Сельдь — 200 г

Приготовление:

  1. Морковь очистить, петрушку промыть. Нарезать сельдь мелкими кубиками. Натереть морковь на мелкой тёрке. Измельчить петрушку. В миске смешать сельдь, морковь, петрушку и плавленый сыр. Добавить перец и лимонный сок, перемешать.
  2. Обжарить хлеб до румяной корочки, нарезать порционными кусками. Выложить закуску на хлеб, украсить зеленью.

Закуска получается яркой и ароматной, отлично подойдёт к праздничному столу или для повседневного перекуса.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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