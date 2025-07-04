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04 июля 2025 в 08:30

Вы точно не ели горбуши вкуснее! Сметанный соус с безумной изюминкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вы точно не ели горбуши вкуснее! Сметанный соус с безумной изюминкой! Когда хочется вкусной рыбы без заморочек — просто добавьте айвар! Этот овощной соус в дуэте со сметаной творит настоящие чудеса: горбуша получается нежной, с бархатной подливкой, куда так и тянет макать хлеб.

Ингредиенты

  • Стейки горбуши — 500 г
  • Лук — 2 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Масло растительное — 3 ст. л.
  • Айвар — 1 ст. л.
  • Сметана — 3 ст. л.
  • Сливки или вода — 170 мл
  • Кориандр — 0,5 ч. л.
  • Хмели-сунели — 0,5 ч. л.
  • Соль и черный перец — по вкусу

Приготовление

  1. Промойте рыбу, удалите остатки чешуи, посолите и приправьте специями. Дайте горбуше полежать минут 10. Нарежьте лук и морковь, обжарьте до мягкости. Смешайте сметану с айваром, специями, добавьте сливки или воду. Перелейте соус в овощи и потушите пару минут.
  2. Отдельно обжарьте стейки по 2 минуты с каждой стороны. Залейте их овощным соусом и тушите под крышкой ещё 7–10 минут.

Результат — мягкая, сочная рыба и соус, ради которого точно попросят добавки.

Ранее мы готовили минтай по-маньчжурски! Хрустяшки с овощами в остром соусе.

рыба
горбуша
сметана
соус
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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