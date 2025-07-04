Вы точно не ели горбуши вкуснее! Сметанный соус с безумной изюминкой! Когда хочется вкусной рыбы без заморочек — просто добавьте айвар! Этот овощной соус в дуэте со сметаной творит настоящие чудеса: горбуша получается нежной, с бархатной подливкой, куда так и тянет макать хлеб.
Ингредиенты
- Стейки горбуши — 500 г
- Лук — 2 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Масло растительное — 3 ст. л.
- Айвар — 1 ст. л.
- Сметана — 3 ст. л.
- Сливки или вода — 170 мл
- Кориандр — 0,5 ч. л.
- Хмели-сунели — 0,5 ч. л.
- Соль и черный перец — по вкусу
Приготовление
- Промойте рыбу, удалите остатки чешуи, посолите и приправьте специями. Дайте горбуше полежать минут 10. Нарежьте лук и морковь, обжарьте до мягкости. Смешайте сметану с айваром, специями, добавьте сливки или воду. Перелейте соус в овощи и потушите пару минут.
- Отдельно обжарьте стейки по 2 минуты с каждой стороны. Залейте их овощным соусом и тушите под крышкой ещё 7–10 минут.
Результат — мягкая, сочная рыба и соус, ради которого точно попросят добавки.
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