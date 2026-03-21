Горбуша в соусе из сметаны: ужин за 30 минут без лишних хлопот

Горбуша — рыба, которую незаслуженно считают «второсортной» по сравнению с семгой или форелью. На самом деле правильно приготовленная красная рыба в духовке получается нежнее и ароматнее любого ресторанного блюда. Главный секрет — маринование в сметане с укропом и щепоткой мускатного ореха: именно это раскрывает натуральную сладость горбуши и убирает характерную сухость.

Для блюда нужны:

стейки горбуши (4 шт., суммарным весом около 700 г),

сметана жирностью 10–15% (200 г),

свежий укроп (пучок примерно 30 г),

чеснок (2 зубчика),

молотый мускатный орех (буквально на кончике ножа — этот специфический ингредиент дает сливочному соусу неожиданную теплую нотку),

сок половины лимона (около 2 ст. л.),

соль и свежемолотый черный перец по вкусу,

растительное масло (1 ст. л.) — чтобы смазать форму перед закладкой рыбы.

Перед тем как приготовить красную рыбу в духовке, стоит уделить пару минут соусу: укроп мелко порубить, чеснок выдавить через пресс, затем соединить все это со сметаной, лимонным соком, солью, перцем и мускатным орехом, хорошо перемешать до единой массы. Стейки обмазать получившимся соусом со всех сторон без пропусков и дать им полежать 15–20 минут прямо на столе при комнатной температуре. За это время молочная кислота в сметане мягко расщепляет рыбные волокна — и горбуша при запекании остается сочной, а не пересыхает, как это нередко случается с нежирными сортами красной рыбы.

Форму смазать маслом, выложить стейки, накрыть фольгой и отправить в духовку, разогретую до 180 C, на 20 минут. Затем фольгу снять и запекать еще 7–10 минут до золотистой корочки.

Подавать горбушу лучше сразу из духовки — с отварным картофелем или легким салатом из свежих овощей. Такой способ, как приготовить красную рыбу в духовке с нежирной сметаной, идеально подходит для тех, кто следит за фигурой: блюдо получается диетическим, сытным и при этом праздничным.

Калорийность на 100 г: 133 ккал.

БЖУ: 18,4/7,7/0,7.

Ранее мы делились рецептом хачапури без духовки и дрожжей.