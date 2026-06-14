Кабачки а-ля голубцы: обед или ужин из пачки фарша и парочки цукини

Кабачки а-ля голубцы: обед или ужин из пачки фарша и парочки цукини

Это блюдо — оригинальная, сочная и очень вкусная альтернатива классическим голубцам, где кабачки заменяют капустные листья. Блюдо получается сытным, ароматным и очень красивым — самое то для семейного ужина.

Для приготовления понадобится: 2 средних кабачка, 400 г мясного фарша, 1 луковица, 1 морковь, 2 зубчика чеснока, 2 ст. л. томатной пасты, 100 г сметаны, 200 мл воды, соль, перец, паприка.

Рецепт: лук и морковь мелко нарежьте, обжарьте до мягкости. Смешайте с фаршем, выдавленным чесноком, солью и перцем. Скатайте небольшие шарики. Кабачки нарежьте кружочками толщиной 1–1,5 см. В форму для запекания выкладывайте боком кабачки и шарики из фарша, чередуя и слегка уплотняя.

Для соуса смешайте воду, томатную пасту, сметану, соль, перец и паприку. Залейте соусом содержимое формы. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 35–40 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить ужин по этому рецепту и рекомендовала для большего вкуса и аромата добавить перед запеканием в соус немного сушеного базилика или орегано.

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