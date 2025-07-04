Чумовая галета с клубникой и необычным ингредиентом! Лучший десерт сезона

Чумовая галета с клубникой и необычным ингредиентом, которую стоит испечь прямо сейчас! Лучший десерт сезона! Хрустящее тесто, сочная начинка и никакого масла — это галета, которую вы точно будете печь всё лето! Кислинка ревеня и сладость клубники создают идеальный ягодный баланс. Просто, быстро и очень по-летнему!

Ингредиенты для теста

Мука пшеничная — 250 г

Масло сливочное — 50 г

Сахар — 1 ст. л.

Яйцо — 1 шт.

Разрыхлитель — 0,5 ч. л.

Кипяток — 100 мл

Начинка

Клубника — 200 г

Ревень — 100 г

Сахар — 3 ст. л.

Крахмал кукурузный — 1,5 ч. л.

Приготовление

Смешайте муку, сахар, яйцо, масло и разрыхлитель. Замесите мягкое тесто, если нужно — добавьте воды. Оставьте на 10–15 минут. Нарежьте очищенный ревень и клубнику. Раскатайте тесто в круг 4–5 мм толщиной на пергаменте. Присыпьте центр крахмалом, выложите ревень и клубнику, посыпьте сахаром. Подверните края теста, слегка защипните. Выпекайте при 180 °C около 40 минут. Галету остудите и по желанию украсьте сахарной пудрой и мятой.

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