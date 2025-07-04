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04 июля 2025 в 11:30

Чумовая галета с клубникой и необычным ингредиентом! Лучший десерт сезона

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чумовая галета с клубникой и необычным ингредиентом, которую стоит испечь прямо сейчас! Лучший десерт сезона! Хрустящее тесто, сочная начинка и никакого масла — это галета, которую вы точно будете печь всё лето! Кислинка ревеня и сладость клубники создают идеальный ягодный баланс. Просто, быстро и очень по-летнему!

Ингредиенты для теста

  • Мука пшеничная — 250 г
  • Масло сливочное — 50 г
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Разрыхлитель — 0,5 ч. л.
  • Кипяток — 100 мл

Начинка

  • Клубника — 200 г
  • Ревень — 100 г
  • Сахар — 3 ст. л.
  • Крахмал кукурузный — 1,5 ч. л.

Приготовление

  1. Смешайте муку, сахар, яйцо, масло и разрыхлитель. Замесите мягкое тесто, если нужно — добавьте воды. Оставьте на 10–15 минут. Нарежьте очищенный ревень и клубнику. Раскатайте тесто в круг 4–5 мм толщиной на пергаменте. Присыпьте центр крахмалом, выложите ревень и клубнику, посыпьте сахаром.
  2. Подверните края теста, слегка защипните. Выпекайте при 180 °C около 40 минут. Галету остудите и по желанию украсьте сахарной пудрой и мятой.

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простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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