Чумовая галета с клубникой и необычным ингредиентом! Лучший десерт сезона

Чумовая галета с клубникой и необычным ингредиентом, которую стоит испечь прямо сейчас! Лучший десерт сезона! Хрустящее тесто, сочная начинка и никакого масла — это галета, которую вы точно будете печь всё лето! Кислинка ревеня и сладость клубники создают идеальный ягодный баланс. Просто, быстро и очень по-летнему!
Ингредиенты для теста
- Мука пшеничная — 250 г
- Масло сливочное — 50 г
- Сахар — 1 ст. л.
- Яйцо — 1 шт.
- Разрыхлитель — 0,5 ч. л.
- Кипяток — 100 мл
Начинка
- Клубника — 200 г
- Ревень — 100 г
- Сахар — 3 ст. л.
- Крахмал кукурузный — 1,5 ч. л.
Приготовление
- Смешайте муку, сахар, яйцо, масло и разрыхлитель. Замесите мягкое тесто, если нужно — добавьте воды. Оставьте на 10–15 минут. Нарежьте очищенный ревень и клубнику. Раскатайте тесто в круг 4–5 мм толщиной на пергаменте. Присыпьте центр крахмалом, выложите ревень и клубнику, посыпьте сахаром.
- Подверните края теста, слегка защипните. Выпекайте при 180 °C около 40 минут. Галету остудите и по желанию украсьте сахарной пудрой и мятой.
Особенно вкусно — с шариком ванильного мороженого!
Ранее мы готовили быстрый торт из одного коржа «Сметанковый»! Печем, пока гости на пороге.