Ленивые деруны из картошки с курицей! Выкладываем ложкой сразу на сковороду

Ленивые картофельные деруны с курицей! Просто выкладываем ложкой на сковороду! Небольшой секрет сделает это блюдо особенно изысканным: добавьте немного тертого пармезана в картофельную основу. Для начинки лучше использовать предварительно отваренную курицу, а при жарке — минимум масла, чтобы деруны получились более лёгкими и полезными.
Ингредиенты
- Картофель свежий — 4-5 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Куриное мясо вареное — 200 г
- Чеснок — 1 зубчик
- Сметана — 50 г
- Пармезан тёртый — 50 г
- Масло для жарки — 2-3 ст. л.
- Яйцо куриное — 1 шт.
- Пшеничная мука — 4 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Специи — по вкусу
Приготовление
- Очистите картофель и лук. Мелко нарежьте лук. Натрите картофель, отожмите сок. В миске смешайте картофель, лук, нарезанное мясо, яйцо, муку, пармезан, соль и специи, чеснок и сметану.
- Разогрейте масло на сковороде. Ложкой выкладывайте массу, жарьте деруны 4 минуты с одной стороны и 3 — с другой на среднем огне. Готовые деруны выкладывайте на салфетки, чтобы убрать лишний жир.
Подавайте со сметаной или любимым соусом — получается очень вкусно!
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