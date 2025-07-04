Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 июля 2025 в 11:00

Ленивые деруны из картошки с курицей! Выкладываем ложкой сразу на сковороду

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ленивые картофельные деруны с курицей! Просто выкладываем ложкой на сковороду! Небольшой секрет сделает это блюдо особенно изысканным: добавьте немного тертого пармезана в картофельную основу. Для начинки лучше использовать предварительно отваренную курицу, а при жарке — минимум масла, чтобы деруны получились более лёгкими и полезными.

Ингредиенты

  • Картофель свежий — 4-5 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Куриное мясо вареное — 200 г
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Сметана — 50 г
  • Пармезан тёртый — 50 г
  • Масло для жарки — 2-3 ст. л.
  • Яйцо куриное — 1 шт.
  • Пшеничная мука — 4 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Специи — по вкусу

Приготовление

  1. Очистите картофель и лук. Мелко нарежьте лук. Натрите картофель, отожмите сок. В миске смешайте картофель, лук, нарезанное мясо, яйцо, муку, пармезан, соль и специи, чеснок и сметану.
  2. Разогрейте масло на сковороде. Ложкой выкладывайте массу, жарьте деруны 4 минуты с одной стороны и 3 — с другой на среднем огне. Готовые деруны выкладывайте на салфетки, чтобы убрать лишний жир.

Подавайте со сметаной или любимым соусом — получается очень вкусно!

Ранее мы делились интересным рецептом. Просто картошка и яйца? Нет! Это еврейский кугель, и он потрясающий.

картошка
картофель
курица
драники
деруны
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появилось видео пожара в Кривом Роге после удара российской ракеты
Адская ночь в Киеве. Град из «Гераней» и «Кинжалов»: цели ВС РФ, что дальше
Пропавшего ветерана ВОВ нашли живым в кустах спустя четверо суток
Юрист раскрыл важный нюанс запрета вывесок с иностранными словами
Уехавшего на Украину адвоката объявили в розыск по уголовной статье
В Эстонии не могут принять закон о запрете РПЦ
В Федерации бокса России назвали альтернативу гей-парадам
Маленькая девочка стала причиной жесткой лобовой аварии в Твери
Российские военные впервые применили в Кривом Роге ракету «Гром-1»
Родившийся в СССР нобелевский лауреат остался без европейского паспорта
Руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов отметит юбилей
Зафиксированы попытки ВСУ атаковать ДНР ракетами Storm Shadow
Кузнецова рассказала об условиях и мерах поддержки для семей с детьми
Пашинян рассказал о возлагаемых на США надеждах
Кадыров лаконично ответил тем, кто желает ему смерти
Глава Федерации бокса рассказал, что ждет давшую вейп обезьяне спортсменку
Популярную российскую группу заподозрили в пропаганде ЛГБТ
Назван фактор, из-за которого ХАМАС и Израиль могут не достичь перемирия
Российские войска вступили в бой с элитным отрядом ГУР Украины
В Госдуме объяснили, почему в России отмечают День святого Валентина
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.