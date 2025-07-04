Ленивые деруны из картошки с курицей! Выкладываем ложкой сразу на сковороду

Ленивые деруны из картошки с курицей! Выкладываем ложкой сразу на сковороду

Ленивые картофельные деруны с курицей! Просто выкладываем ложкой на сковороду! Небольшой секрет сделает это блюдо особенно изысканным: добавьте немного тертого пармезана в картофельную основу. Для начинки лучше использовать предварительно отваренную курицу, а при жарке — минимум масла, чтобы деруны получились более лёгкими и полезными.

Ингредиенты

Картофель свежий — 4-5 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Куриное мясо вареное — 200 г

Чеснок — 1 зубчик

Сметана — 50 г

Пармезан тёртый — 50 г

Масло для жарки — 2-3 ст. л.

Яйцо куриное — 1 шт.

Пшеничная мука — 4 ст. л.

Соль — по вкусу

Специи — по вкусу

Приготовление

Очистите картофель и лук. Мелко нарежьте лук. Натрите картофель, отожмите сок. В миске смешайте картофель, лук, нарезанное мясо, яйцо, муку, пармезан, соль и специи, чеснок и сметану. Разогрейте масло на сковороде. Ложкой выкладывайте массу, жарьте деруны 4 минуты с одной стороны и 3 — с другой на среднем огне. Готовые деруны выкладывайте на салфетки, чтобы убрать лишний жир.

Подавайте со сметаной или любимым соусом — получается очень вкусно!

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