Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 июля 2025 в 06:45

Просто картошка и яйца? Нет! Это еврейский кугель, и он потрясающий

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Просто картошка и яйца? Нет! Это еврейский кугель, и он потрясающий. Картофельный кугель — классика еврейской кухни: сытное, ароматное блюдо с хрустящей корочкой и нежной серединой. Он похож на большой драник, только запекается, а не жарится, что делает его менее жирным и более полезным.

Ингредиенты

  • Картофель — 1 кг
  • Лук — 1 шт.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Яйцо — 3 шт.
  • Соль — по вкусу
  • Чёрный перец — по вкусу
  • Оливковое масло — 2 ст. л.

Приготовление

  1. Очистите картофель и лук, промойте и обсушите. Натрите картофель на крупной тёрке, лук — на мелкой, добавьте измельчённый чеснок.
  2. Вбейте яйца, посолите, поперчите, хорошо перемешайте. Форму смажьте маслом, выложите картофельную массу и сверху слегка сбрызните маслом. Залейте яйцами.
  3. Выпекайте при 180 °С около 50–60 минут до румяной корочки. Остудите 5–10 минут и подавайте с овощным салатом или как самостоятельное блюдо.

Кугель получается румяным, с хрустящей корочкой и насыщенным вкусом. Отличный вариант и на каждый день, и на уютный семейный ужин.

Ранее мы готовили из 1 яйца + 1 картошки + 1 помидора! Завтрак на дранике за 5 минут!

яйца
картошка
картофель
омлет
яичница
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Алиев рассказал о возвращении вынужденных переселенцев в Карабах
«В принципе принят»: в ЕС готовят новые антироссийские санкции
Сотни дронов-«камикадзе» и огневой мешок: новости СВО на вечер 4 июля
«Детали совсем скоро»: на Украине сообщили о разговоре Трампа и Зеленского
Появилось видео пожара в Кривом Роге после удара российской ракеты
Адская ночь в Киеве. Град из «Гераней» и «Кинжалов»: цели ВС РФ, что дальше
Пропавшего ветерана ВОВ нашли живым в кустах спустя четверо суток
Юрист раскрыл важный нюанс запрета вывесок с иностранными словами
Уехавшего на Украину адвоката объявили в розыск по уголовной статье
В Эстонии не могут принять закон о запрете РПЦ
В Федерации бокса России назвали альтернативу гей-парадам
Маленькая девочка стала причиной жесткой лобовой аварии в Твери
Российские военные впервые применили в Кривом Роге ракету «Гром-1»
Родившийся в СССР нобелевский лауреат остался без европейского паспорта
Руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов отметит юбилей
Зафиксированы попытки ВСУ атаковать ДНР ракетами Storm Shadow
Кузнецова рассказала об условиях и мерах поддержки для семей с детьми
Пашинян рассказал о возлагаемых на США надеждах
Кадыров лаконично ответил тем, кто желает ему смерти
Глава Федерации бокса рассказал, что ждет давшую вейп обезьяне спортсменку
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.