Просто картошка и яйца? Нет! Это еврейский кугель, и он потрясающий

Просто картошка и яйца? Нет! Это еврейский кугель, и он потрясающий

Просто картошка и яйца? Нет! Это еврейский кугель, и он потрясающий. Картофельный кугель — классика еврейской кухни: сытное, ароматное блюдо с хрустящей корочкой и нежной серединой. Он похож на большой драник, только запекается, а не жарится, что делает его менее жирным и более полезным.

Ингредиенты

Картофель — 1 кг

Лук — 1 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Яйцо — 3 шт.

Соль — по вкусу

Чёрный перец — по вкусу

Оливковое масло — 2 ст. л.

Приготовление

Очистите картофель и лук, промойте и обсушите. Натрите картофель на крупной тёрке, лук — на мелкой, добавьте измельчённый чеснок. Вбейте яйца, посолите, поперчите, хорошо перемешайте. Форму смажьте маслом, выложите картофельную массу и сверху слегка сбрызните маслом. Залейте яйцами. Выпекайте при 180 °С около 50–60 минут до румяной корочки. Остудите 5–10 минут и подавайте с овощным салатом или как самостоятельное блюдо.

Кугель получается румяным, с хрустящей корочкой и насыщенным вкусом. Отличный вариант и на каждый день, и на уютный семейный ужин.

Ранее мы готовили из 1 яйца + 1 картошки + 1 помидора! Завтрак на дранике за 5 минут!