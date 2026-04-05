Сделала капусту «Пелюстка» за сутки — без возни с закаткой, на вид — как маков цвет

Беру белокочанную капусту, морковь, чеснок и острые специи — и через день на столе острая, пикантная закуска, которая исчезает быстрее, чем я успеваю ее достать из холодильника.
Получается обалденная вкуснятина: хрустящие кусочки капусты, пропитанные пряным маринадом с чесноком, паприкой и кориандром, с ноткой жгучего перца и сладостью моркови.
Для приготовления вам понадобится: 1 кочан белокочанной капусты, 2 моркови, 1 головка чеснока, 1 стакан растительного масла, 1 стакан сахара, 1 стакан уксуса 9%, 2 столовые ложки соли, 1 столовая ложка молотого кориандра, 1 столовая ложка паприки, 1 чайная ложка черного перца, 1 чайная ложка красного жгучего перца. Капусту нарежьте крупными квадратами, морковь натрите на терке для корейской моркови.
В кастрюле смешайте масло, сахар, уксус, соль и специи, доведите до кипения. Залейте горячим маринадом капусту с морковью, добавьте измельченный чеснок, перемешайте. Накройте крышкой, оставьте на сутки при комнатной температуре, затем уберите в холодильник. Такая капуста хранится неделями, но обычно исчезает за пару дней.
