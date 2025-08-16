Сарма — балканские голубцы с душой! Вся фишка в масличном соусе

Сарма — балканские голубцы с душой! Вся фишка в масличном соусе! Этот традиционный балканский рецепт покорит вас своей гармонией вкусов — нежное мясо, рис и капуста в пряном соусе станут настоящим кулинарным откровением. Идеальное блюдо для семейного ужина!

Ингредиенты

Кочан капусты белокочанной — 1 шт. (2–2,5 кг)

Лавровый лист — 3 шт.

Фарш (свино-говяжий или куриный) — 800 г

Лук репчатый — 2 крупные головки

Чеснок — 3 зубчика

Рис круглозерный — 300 г (промытый)

Томатная паста — 1 ст. л.

Паприка сладкая — 1 ст. л.

Овощной бульон или вода — 1 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Масло растительное — для жарки

Для соуса

Масло сливочное — 50 г

Мука — 1 ст. л.

Паприка — 2 ч. л.

Вода кипящая — 600 мл

Пошаговое приготовление

Подготовка капусты. Вырежьте кочерыжку, опустите кочан в кипящую подсоленную воду. Постепенно снимайте размягченные листья (15–20 мин). Крупные разрежьте пополам, удалите толстые прожилки. Начинка. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте фарш. Когда мясо побелеет, введите чеснок, томат, специи и рис. Тушите 2–3 минуты. Формовка. На лист выложите 2 ст. л. начинки, заверните конвертиком. Укладывайте в форму швом вниз плотными рядами. Для соуса растопите масло, обжарьте муку с паприкой, влейте воду и проварите 2 минуты. Залейте сарму перед отправкой в духовку. Запекание. При 200°C готовьте 1,5 часа под фольгой.

Подача: украсьте натуральным йогуртом и долькой лимона. Аромат стоит умопомрачительный!

