16 августа 2025 в 08:30

Сарма — балканские голубцы с душой! Вся фишка в масличном соусе

Сарма — балканские голубцы с душой! Вся фишка в масличном соусе! Этот традиционный балканский рецепт покорит вас своей гармонией вкусов — нежное мясо, рис и капуста в пряном соусе станут настоящим кулинарным откровением. Идеальное блюдо для семейного ужина!

Ингредиенты

  • Кочан капусты белокочанной — 1 шт. (2–2,5 кг)
  • Лавровый лист — 3 шт.
  • Фарш (свино-говяжий или куриный) — 800 г
  • Лук репчатый — 2 крупные головки
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Рис круглозерный — 300 г (промытый)
  • Томатная паста — 1 ст. л.
  • Паприка сладкая — 1 ст. л.
  • Овощной бульон или вода — 1 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Масло растительное — для жарки

Для соуса

  • Масло сливочное — 50 г
  • Мука — 1 ст. л.
  • Паприка — 2 ч. л.
  • Вода кипящая — 600 мл

Пошаговое приготовление

  1. Подготовка капусты. Вырежьте кочерыжку, опустите кочан в кипящую подсоленную воду. Постепенно снимайте размягченные листья (15–20 мин). Крупные разрежьте пополам, удалите толстые прожилки.
  2. Начинка. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте фарш. Когда мясо побелеет, введите чеснок, томат, специи и рис. Тушите 2–3 минуты.
  3. Формовка. На лист выложите 2 ст. л. начинки, заверните конвертиком. Укладывайте в форму швом вниз плотными рядами.
  4. Для соуса растопите масло, обжарьте муку с паприкой, влейте воду и проварите 2 минуты. Залейте сарму перед отправкой в духовку.
  5. Запекание. При 200°C готовьте 1,5 часа под фольгой.

Подача: украсьте натуральным йогуртом и долькой лимона. Аромат стоит умопомрачительный!

Ранее мы готовили салат из духовки! Невероятное летнее блюдо с баклажанами и перцем.

