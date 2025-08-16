Сарма — балканские голубцы с душой! Вся фишка в масличном соусе! Этот традиционный балканский рецепт покорит вас своей гармонией вкусов — нежное мясо, рис и капуста в пряном соусе станут настоящим кулинарным откровением. Идеальное блюдо для семейного ужина!
Ингредиенты
- Кочан капусты белокочанной — 1 шт. (2–2,5 кг)
- Лавровый лист — 3 шт.
- Фарш (свино-говяжий или куриный) — 800 г
- Лук репчатый — 2 крупные головки
- Чеснок — 3 зубчика
- Рис круглозерный — 300 г (промытый)
- Томатная паста — 1 ст. л.
- Паприка сладкая — 1 ст. л.
- Овощной бульон или вода — 1 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
- Масло растительное — для жарки
Для соуса
- Масло сливочное — 50 г
- Мука — 1 ст. л.
- Паприка — 2 ч. л.
- Вода кипящая — 600 мл
Пошаговое приготовление
- Подготовка капусты. Вырежьте кочерыжку, опустите кочан в кипящую подсоленную воду. Постепенно снимайте размягченные листья (15–20 мин). Крупные разрежьте пополам, удалите толстые прожилки.
- Начинка. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте фарш. Когда мясо побелеет, введите чеснок, томат, специи и рис. Тушите 2–3 минуты.
- Формовка. На лист выложите 2 ст. л. начинки, заверните конвертиком. Укладывайте в форму швом вниз плотными рядами.
- Для соуса растопите масло, обжарьте муку с паприкой, влейте воду и проварите 2 минуты. Залейте сарму перед отправкой в духовку.
- Запекание. При 200°C готовьте 1,5 часа под фольгой.
Подача: украсьте натуральным йогуртом и долькой лимона. Аромат стоит умопомрачительный!
