Самый вкусный и простой салат на новогодний стол. «Рог изобилия» — нужны грудка, сыр и сметана

Встречать Новый год Огненной Лошади стоит с размахом, и салат «Рог изобилия» здесь как нельзя кстати. Это не просто еда, а настоящий символ праздника, который должен привлечь в дом благополучие и достаток. Его форма, напоминающая полный золота рог, сулит удачу, а яркие, сочные ингредиенты — как раз то, что нужно для энергичного и страстного года Лошади. Этот салат станет главным украшением стола, ведь он не только вкусный, но и невероятно нарядный, наполненный самыми лучшими дарами природы. Порадуйте свою семью этим шедевром.

Для салата вам понадобится: 300 г отварной куриной грудки, 4 яйца, 2 средние моркови, 2 свежих огурца, 200 г твердого сыра, 1-2 помидора, пучок салата айсберг и пучок укропа. Для заправки смешай 150 г сметаны и 2 ст. л. майонеза, добавь соль и перец по вкусу. Выложи салатные листья на большое блюдо в форме полукруга — это основа рога. Курицу, яйца и сыр натри на крупной терке, морковь и огурцы нарежь тонкой соломкой. Выкладывай слои, обильно промазывая каждый соусом: курица, затем яйца, морковь, огурцы и сыр. Готовый «Рог» аккуратно обложи тонкими дольками помидора, чтобы создать эффект красной огненной оправы, и укрась веточками укропа. Дай салату пропитаться в холодильнике хотя бы час.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.