Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 15:15

Самый вкусный и простой салат на новогодний стол. «Рог изобилия» — нужны грудка, сыр и сметана

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Встречать Новый год Огненной Лошади стоит с размахом, и салат «Рог изобилия» здесь как нельзя кстати. Это не просто еда, а настоящий символ праздника, который должен привлечь в дом благополучие и достаток. Его форма, напоминающая полный золота рог, сулит удачу, а яркие, сочные ингредиенты — как раз то, что нужно для энергичного и страстного года Лошади. Этот салат станет главным украшением стола, ведь он не только вкусный, но и невероятно нарядный, наполненный самыми лучшими дарами природы. Порадуйте свою семью этим шедевром.

Для салата вам понадобится: 300 г отварной куриной грудки, 4 яйца, 2 средние моркови, 2 свежих огурца, 200 г твердого сыра, 1-2 помидора, пучок салата айсберг и пучок укропа. Для заправки смешай 150 г сметаны и 2 ст. л. майонеза, добавь соль и перец по вкусу. Выложи салатные листья на большое блюдо в форме полукруга — это основа рога. Курицу, яйца и сыр натри на крупной терке, морковь и огурцы нарежь тонкой соломкой. Выкладывай слои, обильно промазывая каждый соусом: курица, затем яйца, морковь, огурцы и сыр. Готовый «Рог» аккуратно обложи тонкими дольками помидора, чтобы создать эффект красной огненной оправы, и укрась веточками укропа. Дай салату пропитаться в холодильнике хотя бы час.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

рецепты
салаты
кулинария
закуски
Новый год
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нутрициолог предупредил, кому опасно пить кефир перед сном
Россиянку осудили за госизмену
В Госдуме предложили лучший ответ на запрет Евросоюза выдавать мультивизы
Поехал домой на коляске: маньяку «простили» 25 изнасилований
Россиянку и ее сына обвинили в участии в движении «Граждане СССР»
Назван наиболее вероятный способ лечения газовой гангрены у бойцов ВСУ
Посол Азербайджана заявил о выходе отношений Баку и Москвы на новый уровень
Освобождение Купянска и Красноармейска: новости СВО на вечер 11 ноября
«Он был настоящим лидером!»: Намин раскрыл судьбу музыканта Носкова
Мобильный интернет могут отключить насовсем? Что произошло в Ульяновске
В Амурской области скончался впавший в кому после ДТП телеведущий
Раскрыта сумма ущерба от обрушения конструкций в Красногорске
В России появился фонд «Загадка Усольцевых»: кто и зачем его создал
СК начал проверку после обрушения балкона частного дома в Чечне
Турция с Грузией и Азербайджаном объединились для поисков упавшего самолета
Угнать МиГ-31 и ударить по НАТО: как Киев втягивает ЕС в конфликт с Россией
Врач рассказала, как правильно заниматься спортом при сахарном диабете
Умер двукратный олимпийский чемпион по фехтованию в составе сборной СССР
В Забайкалье застрелен сотрудник военной полиции
Полина Диброва отреагировала на скандал с расстегнутой ширинкой экс-супруга
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.