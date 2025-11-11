Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 14:30

Салат на Новый год «Шиканём»: праздничная закуска, которая покорит сердце каждого гостя

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат на Новый год «Шиканём»: праздничная закуска, которая покорит сердце каждого гостя. Встречайте Новый год с салатом, который говорит сам за себя, потому что нужно будет прикупить икру и креветки, но он того стоит. Это блюдо станет настоящим украшением праздничного стола и подарит вашим близким не только восхитительный вкус, но и капельку душевного тепла. Нежное сочетание морепродуктов, свежих овощей и ароматной зелени создает поистине волшебную гармонию.

Для этого салата я беру 200 граммов крабового мяса, мелко его нарезаю и смешиваю с 150 граммами консервированной кукурузы. Добавляю небольшой пучок петрушки, который мелко рублю, примерно 2–3 столовые ложки. Четыре яйца заранее отвариваю, отделяю белки от желтков. Белки натираю на терке и выкладываю следующим слоем. Затем беру 300 граммов отварных кальмаров, нарезаю их соломкой вместе с одним свежим огурцом среднего размера. Желтки натираю на мелкой терке и распределяю по салату. Завершаю все 100 граммами красной икры. Каждый слой промазываю майонезом для сочности. Готовый салат украшаю 8–10 отварными креветками и веточками петрушки — получается очень нарядно и по-праздничному! Этот салат лучше приготовить за 2–3 часа до подачи, чтобы все слои пропитались и стали еще вкуснее.

Ранее мы готовили новогодний кекс с кремом «Снежок». Воздушное чудо на праздничном столе готовится на скорую руку.

салаты
Новый год
икра
креветки
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ФСБ пресекла акцию спецслужб ФРГ в Волгоградской области
СК возбудил уголовное дело после обрушения части колонны «Снежкома»
Иммунолог перечислила главные аллергены в квартире
Увеличилось число пострадавших при мощном обрушении обломков в Красногорске
Лунгин дал оценку новому сериалу Крыжовникова «Москва слезам не верит»
Психолог назвала неочевидный фактор, мешающий найти любовь
Обрушение колонны «Снежкома» в Красногорске: пострадавшие, был ли это БПЛА
Стало известно, кого обвинили по делу о коррупции в энергетике Украины
«Давид и Голиаф»: снимок Тейлор Свифт и Сабрины Карпентер «взорвал» Сеть
P. Diddy получил шанс вырваться на свободу раньше срока
Военэксперт назвал важное отличие антидрона «Серп-П6» от предыдущей модели
Неизлечимая болезнь, скандалы, дружба с Зеленским: как живет Марат Башаров
Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» украинец пожаловался на компанию
Автоэксперт перечислил авто, которые можно будет привозить после 1 декабря
Военкор раскрыл значение освобождения Новоуспеновского
В Госдуме предложили способ мотивировать россиян меньше пить алкоголь
Эксперт объяснил, почему покупатели стали сами заказывать машины из Китая
Военэксперт ответил, когда могут сократиться обстрелы Белгорода и Курска
Крупный российский бизнесмен умер в европейской стране
Аксенов дал Путину железобетонное обещание
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.