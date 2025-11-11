Салат на Новый год «Шиканём»: праздничная закуска, которая покорит сердце каждого гостя. Встречайте Новый год с салатом, который говорит сам за себя, потому что нужно будет прикупить икру и креветки, но он того стоит. Это блюдо станет настоящим украшением праздничного стола и подарит вашим близким не только восхитительный вкус, но и капельку душевного тепла. Нежное сочетание морепродуктов, свежих овощей и ароматной зелени создает поистине волшебную гармонию.

Для этого салата я беру 200 граммов крабового мяса, мелко его нарезаю и смешиваю с 150 граммами консервированной кукурузы. Добавляю небольшой пучок петрушки, который мелко рублю, примерно 2–3 столовые ложки. Четыре яйца заранее отвариваю, отделяю белки от желтков. Белки натираю на терке и выкладываю следующим слоем. Затем беру 300 граммов отварных кальмаров, нарезаю их соломкой вместе с одним свежим огурцом среднего размера. Желтки натираю на мелкой терке и распределяю по салату. Завершаю все 100 граммами красной икры. Каждый слой промазываю майонезом для сочности. Готовый салат украшаю 8–10 отварными креветками и веточками петрушки — получается очень нарядно и по-праздничному! Этот салат лучше приготовить за 2–3 часа до подачи, чтобы все слои пропитались и стали еще вкуснее.

