Салат «Великолепная четверка» на Новый год: обязательный компаньон к знаменитым оливье и шубе. Готовить проще, а по вкусу не уступает. Этот салат стал для меня настоящим открытием! Сочетание ароматной копченой курочки, нежных яиц и свежих помидоров создает такую гармонию вкуса, что теперь это наш любимый вариант быстрого салата к любому празднику!

Берем в равных пропорциях: курицу копченую — 200 г, яйца вареные — 4 шт., сыр твердый — 200 г, помидоры — 2–3 шт., майонез.

Курицу нарезаю тонкой соломкой — так она лучше сочетается с другими ингредиентами. Яйца и сыр натираю на крупной терке — получается нежная воздушная текстура. Помидоры режу аккуратными кубиками и слегка подсушиваю от лишнего сока. Все компоненты соединяю в красивой салатнице, заправляю майонезом и осторожно перемешиваю, чтобы сохранить форму помидоров.

Секрет: подаю сразу после приготовления, украсив свежей зеленью и сухариками. Идеально сочетается с чесночным соусом и хрустящим хлебом.

