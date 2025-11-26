День матери
26 ноября 2025 в 19:46

Порционное горячее на Новый год с курицей и грибами: фантастические конвертики в слоеном тесте

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Приготовьте на Новый год беспроигрышное порционное горячее — фантастические конвертики из слоеного теста с курицей и грибами. Это блюдо станет хитом вашего стола благодаря простоте приготовления и изумительному вкусу.

Вам понадобится: 500 г слоеного бездрожжевого теста, 300 г куриного филе, 250 г шампиньонов, 1 луковица, 150 г твердого сыра, соль, перец, растительное масло для жарки. Курицу и грибы мелко нарежьте и обжарьте с луком до готовности, посолите и поперчите. Тесто раскатайте, нарежьте на квадраты, в центр каждого выложите остывшую начинку, посыпьте тертым сыром и защипните края, формируя конвертики. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке 20-25 минут до золотистого цвета.

Вкус этих конвертиков — это невероятное сочетание хрустящего, воздушного теста, сочной и ароматной начинки с грибами и тягучего расплавленного сыра. Они хороши как в горячем, так и в холодном виде. Это блюдо гарантированно соберет восторженные отзывы.

Проверено редакцией
