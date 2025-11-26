День матери
Изумительное горячее на Новый год: свинина с черносливом — аромат будет стоять на весь дом, даря уют

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Свинина, замаринованная с медом и черносливом, — это изумительный вариант горячего на Новый год. Во время приготовления аромат будет стоять на весь дом, придавая праздничный уют!

Вам понадобится 1 кг свиной шеи или корейки, 100 г чернослива без косточек, 2 столовые ложки жидкого меда, 3 зубчика чеснока, соевый соус и специи по вкусу. Мясо разрежьте на стейки, не дорезая до конца, чтобы получилась гармошка. Нашпигуйте его чесноком и черносливом, натрите смесью меда, соевого соуса и специй, затем оставьте мариноваться на несколько часов или на ночь в холодильнике. Запекайте свинину в разогретой до 180°C духовке около часа до румяной корочки, периодически поливая ее выделившимся соком.

Вкус этого блюда — это идеальный баланс сладкого и соленого: нежнейшее, тающее во рту мясо с карамельными нотками меда и пикантной кислинкой чернослива. Ароматная, сочная и невероятно праздничная свинина гарантированно соберет восторженные отзывы ваших гостей и станет новой любимой традицией.

Ранее стало известно, как приготовить свинину под квашеной капустой: нужны всего 2 ингредиента — сочетание, которое покорит всех.

